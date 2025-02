Változás történt a Fradi El-keretében

Tovább tart Dibusz Dénes felépülése, mint azt korábban remélték.

A csípősérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyére a nemrég igazolt Gróf Dávid került be a Ferencváros labdarúgócsapatának Európa-liga keretébe. A zöld-fehérek csütörtökön (ma) a Plzen együttesével találkoznak a második számú kupasorozat rájátszásának első fordulójában, a nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharc első mérkőzésén, az európai szövetség azonban kapusposzton még ilyenkor is lehetőséget biztosít a cserére, amellyel éltek is a fővárosiak.

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója a klub honlapján arról számolt be, hogy azért is lehetett változtatni, mert Dibusz felépülése harminc napnál tovább tart, harminc nap után pedig – ha egészséges lesz -, lehetőség nyílik majd a válogatott hálóőr visszakerülésére.

A Ferencváros-Plzen El-találkozó 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában a georgiai Giorgi Kruasvili sípjelére. Az összecsapást az M4 Sport, az m4sport.hu, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben, ingyen, regisztráció nélkül közvetíti.