Valter szökésből 11., Tour de Hongrie-győztesé a szakasz

Az olimpiai negyedik Valter Attila szökésből 11. lett a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszán, amelyen a hozzá hasonlóan korábban Tour de Hongrie-győztes Edward Dunbar diadalmaskodott.

Szerdán a padróni technológiai központból indult a mezőny, amely oda is tért vissza 166,5 kilométer megtétele és négy alacsonyabban kategorizált emelkedő teljesítése után.

Az első hegyen túl járt már az etap, amikor a táv negyedénél sok próbálkozás után kialakult a közel negyvenfős szökés, amelybe bekerült Visma-Lease a Bike többször is kísérletező 26 esztendős magyar bajnoka, valamint több erős versenyző, köztük az idei Giro d’Italia nyitószakaszán győztes ecuadori Jhonatan Narváez, illetve a 2022-es Tour de Hongrie bajnoka, az ír Dunbar. Az összetettben legelőkelőbb helyezést elfoglaló George Bennett volt, közel tízperces lemaradással a piros trikós Ben O’Connorhoz képest.

A mezőnyben bukott az összetett harmadik helyén álló ecuadori Richard Carapaz, de társai segítségével gyorsan visszazárkózott, miközben az élcsoport öt percre távolodott el. Az utolsó hegyen kettészakadt a még mindig nagy szökevényboly, Valter – aki egy korábbi emelkedőn szenvedni látszott – a hátsó csoportban maradt. Az emelkedő tetején hárman tekertek elöl, Valter az üldözőbolyban haladt, a lejtmenet után a rövid sík részen összeértek a csoportok.

⚡️ There was no breakaway today… that was another peloton! A crazy stage with a thrilling finish. Relive the stage in 1′!

⚡️ Hoy no ha habido fuga… ¡Ha sido un pelotón! Una locura de etapa con un final vibrante. ¡Revive la etapa en 1′!

#LaVuelta24 | @gorouvy pic.twitter.com/laSRG1UFRU

— La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2024