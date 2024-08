Valter csapattársa győzelmével zárult a hetedik szakasz

Valter Attila belga csapattársa, Wout van Aert nyerte meg pénteken a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny hetedik szakaszát, amelyen Valter az 55. helyen ért célba, összetettben pedig továbbra is az ausztrál Ben O'Connor vezet.

Az élbolytól Marc Soler el tudott szökni és megpróbálkozott a „lehetetlennel”, de hiába ment remek tempóban, a Visma-Lease a Bike csapatkapitányának – az ezúttal Van Aert sikeréért dolgozó -, a címvédő Sepp Kussnak a vezetésével a csoport három kilométerrel a cél előtt beérte, a hajrában pedig Van Aert kihasználta, hogy ő a leggyorsabb és könnyedén nyerte meg második etapját az idei viadalon.

🚴‍♂️ A long solo breakaway and a chaotic final shaped stage 7️⃣. Relive it now in 1’!

🫡 Una larga fuga en solitario y un final vibrante es lo que nos ha dejado la etapa 7️⃣. Revívelo todo en un 1′#LaVuelta24 | @gorouvy pic.twitter.com/uSIp3pNm5Q

— La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024