Valter Attila javított összetettben a Vueltán

Az ausztrál Kaden Groves nyerte szombaton a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, melyen az összetett élcsoportjában nem változott a sorrend, Valter Attila pedig a mezőnnyel együtt az 53. helyen ért célba.

A Villafranca del Bierzo és Villablino közötti, 200,5 kilométeres etapon egy harmadik és egy első kategóriás hegy várt a kerekesekre, az utolsó emelkedő után azonban még 17 kilométernyi lejtmenet, illetve sík rész állt a mezőny előtt.

Az első ötven kilométer után hatfős szökevénycsoport alakult ki, de a második, 22,8 kilométeres kaptató alján már csak alig több mint egy perc volt az előnyük, majd 19,5 kilométerrel a cél előtt be is fogta az utolsó szökevényt az esélyesek csoportja, amelyben ott volt Valter is.

A lejtős rész elején a háromszoros győztes, most az összetett második helyén álló szlovén Primoz Roglicnak technikai problémája akadt, így csapattársa, Dani Martínez kerékpárjára ült át és azon ment el a célig.

A szakasz végén mezőnyhajrá döntött: ezt az Alpecin Deceuninck remekül vezette fel Kaden Grovesnek, akit szorosan követett Valter csapattársa, a pontversenyben éllovas Wout van Aert, különcsatájukat végül előbbi nyerte. Az összetettért harcolók mindannyian a főmezőnnyel együtt értek célba.

A Visma-Lease a Bike magyar bajnok bringása a győztesével azonos idővel az 53. helyen zárt, összetettben pedig egy pozíciót javítva 34.

14. szakasz, Villafranca del Bierzo-Villablino, 200,5 km:

1. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin Deceuninck) 4:21:34 óra

2. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) azonos idővel

3. Corbin Strong (új-zélandi, Israel Premier Tech) a.i.

…53. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) a.i.

Az összetett élcsoportja:

1. Ben O’Connor (ausztrál, Decathlon AG2R La Mondiale) 56:31:49 óra

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-Hansgrohe) 1:21 perc hátrány

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 3:01 p h.

…34. Valter 49:13 p h.