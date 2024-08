Valter Attila is bekerült a Visma csapatába, indul a Vueltán

A friss olimpiai negyedik Valter Attila bekerült a szombaton rajtoló Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen szereplő Visma-Lease a Bike nyolcfős keretébe.

A 26 esztendős magyar bajnok fantasztikus teljesítménnyel negyedik lett a párizsi olimpia mezőnyversenyében, az ötkarikás játékokat követő rövid pihenő után eredetileg a hétfőn kezdődött lengyel körversenyre utazott volna, ám röviddel a rajt előtt kikerült az ott szereplő sorból. Ennek okára kedden délelőtt derült fény, ekkor jelentette be a Visma a spanyol körversenyen szereplő keretét – ezt közösségi oldalán egy régi csempét idéző képpel tette meg -, amelyben a címvédésért hajtó amerikai Sepp Kuss és a szakaszsikereket célul kitűző belga Wout van Aert segítői között ott szerepel Valter is.

🇪🇸 #LaVuelta24

If it’s painted on Azulejo tiles, it must be true. 🖌️ This is our Vuelta line-up! pic.twitter.com/0lOQv6zzX0

