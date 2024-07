Valter Attila csapattársa, Jonas Vingegaard kihagyja a Vueltát

Nem indul az augusztusi spanyol országúti kerékpáros körversenyen Valter Attila csapattársa, Jonas Vingegaard, aki áprilisban elszenvedett súlyos sérülése ellenére részt vett a vasárnap zárult Tour de France-on, de nem tudta megvédeni címét.

A Franciaországban tavaly és tavalyelőtt is győztes dán klasszisnak nem volt esélye az immár háromszoros győztes szlovén Tadej Pogacarral szemben, ugyanakkor egy szakaszt meg tudott nyerni, összetettben pedig a második helyen zárt.

„Természetesen szeretnék újra háromhetest nyerni, de most pihenésre van szükségem.”

A Visma-Lease a Bike kerekese tavaly a Tour után a Vuelta a Espanán is rajthoz állt, és a második helyen végzett, ebben az évben azonban nem vállalja a szereplést.

In my opinion, this is one of the best podiums in the history of Tour de France. Thank you for the show, guys! 👏👏👏

🥇 🇸🇮 Tadej Pogacar (@TeamEmiratesUAE ) 🏆

🥈 🇩🇰 Jonas Vingegaard (@vismaleaseabike )

🥉 🇧🇪 Remco Evenepoel (@soudalquickstep )#TDF2024 pic.twitter.com/EHpWHENL3u

— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 21, 2024