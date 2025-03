Válságban a Milan? Az ultrák fejeket követelnek!

Az AC Milan szurkolói a tulajdonos és a vezetőedző ellen is tiltakoztak a Lazio elleni mérkőzést megelőzően.

Már azt is nehezen emésztették meg az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AC Milan szurkolói, hogy a csapat kiesett a Feyenoord ellen a Bajnokok Ligája rájátszás-körében. Azonban azt már nem tudja bevenni a gyomruk, hogy a Serie A-ban a 9. helyen áll a csapat, ráadásul szerintük nézhetetlen és kilátástalan játékkal. A 27. fordulóban a Rossoneri a Lazioval csapott össze, és sokáig úgy tűnt, annak ellenére hogy a Milan hátrányban is volt és piros lapot kapott egy pontot meg tud menteni Chukwueze 85. percben szerzett góljával, de nem. A római együttes a 98. percben nyerte meg a találkozót 2-1-re egy büntető végett, amelyet Pedro értékesített, pedig a játékvezető csupán négy perc hosszabbítást jelzett. A mérkőzés után borús hangulat uralkodott a San Siroban, de már a meccs előtt is, ugyanis a bajnokira érkező Milan-ultrák már akkor tiltakoztak.

A félidő végén a játékosokat is heves inzultusok fogadták, amikor levonultak a pályáról. A szokásos buzdító rigmusok helyett teljes elutasítás és ellenszenv uralta a San Siro légkörét. Az ultrák a mérkőzés előtt egy nyilatkozatot is kiadtak, amelyben kemény kritikával illették a játékosokat, a vezetőséget és a szakmai stábot egyaránt. A Curva Sud lelátóján egyetlen transzparenst helyeztek el, amely mindent elmond a jelenlegi helyzetről:

„Csak a mezért.”

🚨‼️ Milan ultras are protesting. They produced a statement questioning the players, coach and board.

Their dedicated stand is currently empty for the match vs Lazio. They will enter the stands on the 15th minute.

The one banner which says: „Just for the shirt.” (@gago_mario) pic.twitter.com/mTchLJiMHa

— EuroFoot (@eurofootcom) March 2, 2025