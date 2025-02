Valóban a Liverpoollal járna jobban a PSG a Barcelona helyett?

A Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában a Brest csapatával csap össze, a párharc győztese pedig a következő fordulóban a Barcelona vagy a Liverpool ellen léphet pályára.

A kulcsfontosságú mérkőzés előtt a PSG nemrégiben 5-2-es győzelmet aratott a Brest ellen a Stade Francis Le Blé stadionban.

Ousmane Dembélé 2025-ben kiváló formában van, és gólérzékenysége kiemelkedő. Az év eleje óta a korábbi Barcelona-játékos hét mérkőzésen már 13 alkalommal volt eredményes. Ha a párizsiak tovább akarnak jutni, elengedhetetlen, hogy a francia támadó folytassa remek sorozatát.

De ha a PSG továbbjut, akkor Luis Enrique csapatának a Premier League vagy a LaLiga együttese ellen lenne jobb esélye?

