Vakmerő jóslatot tett Yamalról a Barcelona tehetségkutatója

Szerinte a klub legnagyobb ikonját is túlszárnyalja majd.

Andrea Mancini, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona tehetségkutatója, nemrégiben figyelemre méltó kijelentést tett a klub ifjú csillagáról, Lamine Yamalról. Mancini szerint a mindössze 17 éves játékos olyan tehetséggel bír, hogy idővel akár Lionel Messit is túlszárnyalhatja. „Olyan játékosokat keresek, mint Lamine Yamal. Ő már három éve itt van, és erősebb lesz mindenkinél, még Messinél is” – nyilatkozta Mancini.

Lamine Yamal már most lenyűgöző teljesítményt nyújt a Barcelonában és a spanyol válogatottban. A 2024-es Európa-bajnokságon kulcsszerepet játszott Spanyolország győzelmében, és elnyerte a torna legjobb fiatal játékosának járó díjat is.

🔎 Andrea Mancini es la última incorporación en el departamento de scouting 💎 „Busco nuevos Lamine Yamal; Toni Fernández lo tiene todo” 🔵🔴 “El reto del club es conseguir que cada año al menos 4 o 5 niños de La Masía entren en el primer equipo”https://t.co/shQsuUGyNT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 12, 2025

A fiatal tehetség szerényen fogadja az összehasonlításokat. Egy korábbi interjúban így nyilatkozott: „Miért hasonlítanak Messihez? Soha nem lesz még egy olyan, mint Leo.”

Lionel Messi is elismerően beszélt Yamalról, kiemelve, hogy a fiatal játékos már most a jelen és hatalmas jövő áll előtte. Yamal eddigi pályafutása során számos rekordot megdöntött, és teljesítménye alapján sokan a következő nagy barcelonai ikonként tekintenek rá. A katalán gárda üdvöskéjének minden sorozatot figyelembe véve ebben az idényben 7 gól és 12 gólpassz szerepel a neve mellett. Hansi Flick együttese harcban van a bajnoki címért is, valamint a Bajnokok Ligája alapszakaszában másodikként jutottak tovább.