Utolsó perces büntető döntött a BL kék-fekete rangadóján

A Club Brugge egy igen véleményes tizenegyessel győzte le az Atalantát.

A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának első mérkőzésén a belga Club Brugge fogadta az olasz Atalanta gárdáját. A hazaiak az alapszakasz huszonnegyedik, utolsó továbbjutást érő helyén végeztek. Gan Piero Gasperini együttese a kilencedik helyen zárva épphogy lecsúszott a közvetlen 16 közé jutásról.

Némi meglepetésre a Brugge kezdett veszélyesen és az első negyedóra végén meg is szerezte a vezetést. Egy gyors labdaszerzést követően Ferran Jutgla került lövőhelyzetbe a tizenhatos vonalánál és élt is a kínálkozó lehetőséggel.

A folytatásban továbbra is a házigazda akarata érvényesült, ám újabb gólt a vendégek szereztek. Az első játékrész hajrájában egy bedobást követően Zappacosta tekerte be középre a labdát, amit Mario Pasalic a hálóba bólintott.

A fordulást követően mindkét együttes elött adódtak lehetőségek, ám ezek rendre kimaradtak. Sokan talán már elkönyvelték a döntetlent, amikor a ráadás utolsó percében Isak Hien „megcsapta” Gustaf Nilssont a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig meglehetősen könnyű síppal büntetőt ítélt.

@Atalanta_BC just got ROBBED in broad daylight!!!!

That “foul” resulting in the award of a penalty was a phony foul!!!! 🫢🙅🏾‍♀️🙅🏽‍♂️#BruggeAtalanta pic.twitter.com/8OJ16CxwiN

— 🇬🇭 #PrayForGhana ™ 🇬🇭 (@PrayForGh) February 12, 2025