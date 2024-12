2-0! Uszik egyhangú pontozással legyőzte Furyt!

Olekszandr Uszik egyhangú, 116-112-es pontozással legyőzte Tyson Furyt Rijádban, így megvédte nehézsúlyú világbajnoki címét.

Már a bevonulás is két nagyszerű jelenetet tartogatott. Olekszandr Uszik lánya plüssállatával, a Micimackóból ismert Fülessel sétált a ringbe, Tyon Fury pedig Mariah Carey híres slágerére, az ‘All I want for Christmas, is You-ra’ érkezett meg.

Tyson Fury walks out to ‘All I Want for Christmas is You’ 😭🔥#UsykFury2 #Boxingpic.twitter.com/NLmBnuGtTf — Championship Rounds (@ChampRDS) December 21, 2024

Az első két menetet nagyjából bármelyik ökölvívónak adhatták volna a bírák. Fury volt az aktívabb, de Uszik rendre talált testütéseivel. A Cigánykirály viszont ezúttal jóval jobban nézett ki a ringben a mérkőzés elején, mint az előző összecsapásukon.

A harmadik menet inkább Usziké volt, aki a következő, negyedik menetben a mérkőzés addigi legszebb ütésével talált, Fury azonban nagyszerűen reagált és jött vissza.

Az ötödik három perc Tyson Fury addigi legjobb menetét hozta, viszonylag simán vitte el 10-9-cel a roundot.

A hatodik menetben Uszik azt csinálta, amihez nagyon ért, megölte a momentumot és egy nagyszerű kombinációval talált, amit Fury meg is érzett kicsit.

„Félidőnél” a legtöbb szakvélemény szerint 3-3-mal (57-57) álltak a felek így óriási izgalmakra volt kilátás.

A hetedik menet megint egyértelműen az ukráné volt. Fury talán el is kezdett fáradni és nehezen tudta tartani a lépést Uszik gyorsaságával és testre mért ütéseivel.

A következő három minutum felénél összefejeltek a felek, ami miatt a bíró rövid időre megállította a harcot, hogy szemügyre vegye a két nagyágyút. A rövid szünet jót tett Furynak, fél perccel a menet vége előtt kétszer is eltalálta ellenfelét, amit Uszik is megmosolygott.

A kilencedik menetben Fury előbb telibe vágta Uszik övét, majd a folyamatos testütések után az ukrán pedig egy remek balegyenest vitt be.

A tizedik menet egy remek Fury-felütéssel kezdődött, a brit próbált kockázatot vállalni. A kör nagy része ölelkezéssel telt, de remekül bokszolt a Cigánykirály.

Az utolsó előtti menet előtt SugarHill Steward is próbálta ösztönözni Furyt: mondván senki sem jobb a brittől, mire az elismerően bólogatott és spannolta magát az utolsó hat percre.

A 11. menet egyértelműen Usziké volt, ellenfele azonban az utolsó öt másodpercben legjobb ütését mutatta be.

Elérkeztünk az utolsó, 12. menethez. Ismét beigazolódott, az ukrán egyszerűen képtelen elfáradni és a végéig elképesztő szinten képes bokszolni. A menet végén Fury emelte a kezét, Uszik pedig azonnal imádkozni kezdett.

12 nagyszerű menetet követően elérkeztünk a pontozáshoz.

Mindhárom bíró 8-4-gyel, vagyis 116-112-vel Olekszandr Usziknek ítélte a mérkőzést, aki a májusi mérkőzés után másodszor is legyőzte Tyson Furyt.

OLEKSANDR USYK DEFEATS TYSON FURY BY UNANIMOUS DECISION TO REMAIN UNDEFEATED 🏆 #Usyk2Fury pic.twitter.com/Tt9rbE2bOP — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 21, 2024

Az ünneplést követően Daniel Dubois is megérkezett a ringbe. A brit a véleményes korábbi találkozójuk után visszavágót kért Usziktól, mire az ukrán annyit felelt, áll elébe.

Hogy mi lesz a folytatás, arra még egy picit várni kell, de egy biztos, továbbra is Uszik a nehézsúly királya.