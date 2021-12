Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szilágyi Liliána nemrég a nyilvánosság elé állt, és közösségi oldalán arról írt, édesapja gyermekkora óta bántalmazta őt lelkileg, fizikálisan és szexuálisan is. Ezt követően Szilágyi Zoltán nyílt levélben reagált az úszó álltásaira, egyúttal minden vádat visszautasított. Az üggyel kapcsolatban Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke is megszólalt.



Wladár az ATV Híradó-nak adott interjút, melyben kifejtette, nem volt tudomásuk arról, hogy az úszónak mit kellett átélnie az elmúlt években. Kiemelte, megdöbbentette őket Szilágyi Liliána kiállása, egyúttal nagyon bátornak nevezte a sportolót.



Hangsúlyozta: „Lilut meg kell védeni az édesapjától, mert itt bármi és akármi előfordulhat.”



Wladár beszámolt arról is, hogy Szilágyi Zoltánnak már volt egy fegyelmi ügye, egy versenybíró elleni inzultus miatt.

Azt, hogy Szilágyi Zoltán a Stamina Testgyakorlók Köre keretein belül gyerekekkel foglalkozna cáfolta.

Borítókép: musz.hu