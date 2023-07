Javában zajlanak a fukuoakai vizes világbajnokság küzdelmei, számos magyar sportolóval. A versenynapok legfontosabb híreiről rendszeresen frissülő körképpel jelentkezünk. Nézzük, mi történik július 23-án, vasárnap:

14:44 - Holló Balázs a nyolcadik helyen végzett 400 méter vegyesen a fukuokai vizes világbajnokság úszóversenyeinek vasárnapi nyitónapján.

A számot a címvédő Léon Marchand nyerte elképesztő, 4:02.50 perces világcsúccsal. A francia sztár a legendás Michael Phelps utolsó, még élő egyéni világrekordját adta át a múltnak. Az amerikai klasszis 4:03.84 perces ideje még a pekingi olimpián született cáparuhában, mostanáig a leghosszabb ideig érvényben lévő világcsúcs volt. Minden idők legeredményesebb olimpikonja, a 23-szoros aranyérmes Phelps a helyszínen nézte végig a történelmi úszást, ugyanis az NBC stábjának szakkommentátora.

A 24 éves Holló a hetedik idővel (4:12.77) került be a fináléba, előzetesen azt mondta, megpróbálja majd tartani a lépést a középmezőnnyel.

A rajt után pillangón szinte ugyanolyan erősen kezdett Holló, mint délelőtt, mindössze nyolc századdal volt lassabb. Háton kissé lelassult, délelőtti ideje ekkor már közel egy másodperccel jobb volt. Ezt követően is nagyjából ilyen különbséggel tempózott és végül a selejtezőben úszott idején nem tudott javítani, 4:13.36 perces idővel csapott célba.

Mindeközben a 21 esztendős Marchand az első tempótól az utolsóig a világcsúccsal versenyzett és a telt házas tömeg ünneplése közepette végül simán meg is döntötte Phelps csúcsát.

Eredmény:

férfi 400 m vegyes, világbajnok:

--------------------------------

Léon Marchand (Franciaország) 4:02.50 perc - világcsúcs

2. Carson Foster (Egyesült Államok) 4:05.56

3. Szeto Daija (Japán) 4:09.41

...8. HOLLÓ BALÁZS 4:13.36



13:56 - Már a második döntőben megszületett az első világcsúcs a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyei során: az ausztrál Ariarne Titmus női 400 méter gyorson 3:55.38 perces idővel csapott célba, ezzel a kanadai Summer McIntosh márciusban felállított 3:56.08-as idejét adta át a múltnak.

A második helyen a hétszeres olimpiai és 19-szeres világbajnok amerikai Katie Ledecky végzett, míg a harmadik az új-zélandi Erika Fairweather lett, McIntosh még a dobogóra sem fért fel.

Eredmények:

női 400 méter gyors, világbajnok:

--------------------------------

Ariarne Titmus (Ausztrália) 3:55.38 perc - világcsúcs

2. Katie Ledecky (Egyesült Államok) 3:58.73

3. Erika Fairweather (Új-Zéland) 3:59.59





13:46 - Szabó Szebasztián nem jutott döntőbe 50 méter pillangón a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek vasárnapi nyitónapján.

A 26 éves magyar versenyző, a szám 2021-es Európa-bajnoka a délelőtti előfutamból 23.27 másodperces idővel, holtversenyben a kilencedik helyen került az elődöntőbe.

A győriek kiválósága a második futamban kapott helyet, átlagos rajtját követően a táv feléig még jól állt, de a hajrában kissé leszakadt az élmezőnytől és 23.17 másodperces idővel összesítésben holtversenyben a tizedik lett.

"Ugyan már egy ideje nem az ötven pillangó van a fókuszban, hiszen nem olimpiai szám, de azért bevallom őszintén, egy kissé csalódott vagyok, hogy ennyi munka után is csak ilyen időre vagyok képes. Ugyanakkor tavaly a budapesti világbajnokságon hasonlóan kezdtem, és akkor jó lett a vége" - nyilatkozta az MTI-nek Szabó, aki fő számára, az 50 méter gyorsra koncentrál.







12:43 - A szerb válogatott, igazolva a papírformát magabiztosan nyert a házigazda japán csapat ellen, így bejutott a nyolc közé a fukuokai olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának vasárnapi játéknapján.

A szerbekre a negyeddöntőben a tavalyi magyarországi világbajnokságon ezüstérmes olaszok várnak.

A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi párizsi olimpiára.

Eredmények:

férfi vízilabdatorna:

a negyeddöntőbe jutásért:

Szerbia-Japán 16-10 (3-3, 3-2, 7-2, 3-3)



11:20 - Nagy meglepetésre az Európa-bajnoki címvédő horvát válogatott 13-12-re kikapott a montenegrói csapattól a fukuokai olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának vasárnapi játéknapján, és így nem jutott be a legjobb nyolc közé.

A magyarokkal azonos csoportban szereplő horvátok - akik 12-10-re kaptak ki Varga Zsolt együttesétől - ugyan az első negyedet nagy csatában megnyerték, ám ezt követően végig csak "futottak az eredmény után", és bár sikerült egyenlíteniük, végül a szomszédvár diadalmaskodott.

Eredmények:

férfi vízilabdatorna:

a negyeddöntőbe jutásért:

Franciaország-Ausztrália 11-8 (4-0, 2-5, 4-2, 1-1)

Montenegró-Horvátország 13-12 (2-3, 3-0, 4-5, 4-4)





Molnár Dóra, Ábrahám Lilla Minna, Senánszky Petra és Pádár Nikolett (b-j) a női 4x100 méteres gyors váltó előfutama után a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 23-án. MTI/Koszticsák Szilárd



8:19 - A papírformának megfelelően az amerikai válogatott lesz a magyarok ellenfele a fukuokai olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében.

Az amerikaiak vasárnap, a kanadaiak felett aratott 13-10-es győzelmükkel biztosították helyüket a nyolc között, ahová Varga Zsolt együttese csoportelsőként automatikusan bejutott.

A két csapat legutóbb három héttel ezelőtt a világkupa Los Angelesben rendezett szuperdöntőjének bronzmérkőzésén találkozott egymással. A magyarok "először" ötméteresek után nyertek, ám a hazaiak óvása miatt az utolsó 4:24 percet két órával később újrajátszották, és ezt követően az amerikaiak szerezték meg a harmadik helyet.



7:02 - Holló Balázs 400 méter vegyesen döntőt úszhat vasárnap a fukuokai vizes világbajnokság medencés versenyeinek nyitónapján.

A délelőtti selejtezőkből még Szabó Szebasztián jutott tovább 50 méter pillangón, míg Rasovszky Kristóf olimpiai szintidőt teljesített 400 méter gyorson.



4:44 - Rasovszky Kristóf 3:46.56 perces egyéni csúccsal teljesítette az olimpiai szintidőt (3:46.78) 400 méter gyorson a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek vasárnapi nyitónapján.

A magyar versenyző - aki a nyíltvizi küzdelmek során egyéniben 10 kilométeren és a csapattal is ezüstérmet szerzett - ezzel összesítésben a tizedik lett, és nem jutott döntőbe.



