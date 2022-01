Mint arról mi is beszámoltunk, 2021 decemberében robbant a hír, hogy az Eb ezüstérmes úszót, Szilágyi Liliánát bántalmazta édesapja, Szilágyi Zoltán.



Az eset bejárta a világsajtót, a vádakra először Szilágyi Liliána édesapja, később a Magyar Úszószövetség elnöke, majd Szilágyi Liliána huga, Szilágyi Gerda reagált.

Pár nappal az eset kirobbanása után egy furcsa blogbejegyzés került ki, amelyből az derül ki, hogy Szilágyi Liliána jelenlegi kapcsolata csak alibi.

“Mindenki jobb, ha tudja, hogy a nővéremnél nagyobb szarkeverő nincs a világon. Jelenlegi kapcsolata csak alibi. Az, hogy ma is verseny sportolhat csak annak köszönheti, hogy gyengéd intim kapcsolatokat ápolt néhány kiemelkedő versenyzővel, akik befolyással bírnak a sportszakmában, mint Cseh László és Hosszú Katinka. Több kapcsolatot is tönkretett már zabolátlan természetével- élete maga a fertő. Hosszú Katinka is miatta hagyta el a férjét, de aztán csúnyán pofára lett ejtve ahogy sokan mások is”. – áll a bejegyzésben.

Az esetről Szilágyi Zoltán a Telexnek ennyit reagált.



„Mérhetetlenül szomorúvá teszi őt és engem is, hogy visszaéltek a nevével”.

