Konkoly Zsófia ezüstérmet szerzett 400 méteres gyorsúszásban a tokiói paralimpián.

Az S9-es kategória idei Európa-bajnoka megnyerte délelőtt az előfutamát és 4:44.74 perccel, a legjobb idővel jutott az esti döntőbe.

A 19 éves pécsi úszó - akinek nem fejlődött ki rendesen a jobb karja - a fináléban is remekül versenyzett, és végül csak centimétereken múlt, hogy nem sikerült győznie.



Száz és kétszáz méternél a negyedik helyen fordult, 250-nél azonban már a második helyen haladt a rajttól végig vezető ausztrál Lakeisha Patterson mögött.

A táv hátralévő részében óriásit hajrázott, egyre jobban megközelítette a fáradó riválist, de végül nem sikerült utolérnie, mindössze nyolc századmásodperces hátránnyal a második helyen végzett.





"Az előfutam után visszamentem pihenni egyet a szállásra, három órával a döntő előtt pedig már újra itt voltunk az arénában. Nagyon jó verseny volt ez a döntő, és nagyon örülök annak, hogy így sikerült" - nyilatkozott Konkoly Zsófia.

"A hajrában beleadtam a szívemet, szinte csak az vitt előre. Már a selejtezőben is egyéni csúcsot úsztam, a fináléban pedig még azon is javítani tudtam, így teljesen elégedett vagyok azzal, hogy ez egy ezüstéremre volt elég. Sőt, ha bronzérem lett volna, annak is nagyon tudtam volna örülni" - tette hozzá.



Elárulta még, hogy bár az előfutam végül sima lett, előtte izgult, milyen időt tud majd úszni, mert korábban sérült volt a bokája, amit két-három hetet pihentetni kellett. A döntőben meg azért izgult, hogy minél előbb tudjon végezni.

Ugyanebben a számban a még csak 15 esztendős Payer Kata 5:23.14 perccel hetedik lett ugyanabban az előfutamban, amelyben csapattársa is úszott, és összesítésben a 14. helyen zárt.

Konkoly Zsófia a magyar küldöttség első érmét nyerte Tokióban.

A szerdai versenynapon még egy magyar volt érdekelt az úszódöntőkben, Adámi Zsanett 100 méter háton, az S2-es kategóriában. A 26 éves versenyző előfutamában egy ellenfelét megelőzve negyedik lett 3:09.16-tal, ezzel biztosította helyét a nyolcas fináléban. A merev ízületekkel született magyar parasportoló a döntőben is egy vetélytársát tudta maga mögé utasítani, ezzel a hetedik helyen végzett. A számot a címvédő, világbajnok és világcsúcstartó szingapúri Jip Pin-hsziu nyerte.



Eredmény:



nők 400 m gyors, S9-es kategória:

Lakeisha Patterson (Ausztrália) 4:36.68 p

2. KONKOLY ZSÓFIA (MAGYARORSZÁG) 4:36.76

3. Toni Shaw (Nagy-Britannia) 4:39.32

...14. PAYER KATA (MAGYARORSZÁG)

Borítókép: Facebook.com/MÚSZ