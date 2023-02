A közmédia stábja Ausztriában forgatott a 34 éves sportolóval és edzőjével, Fehérvári Balázzsal, akivel huszonöt évre nyúlik vissza ismerettségük.



A veterán versenyző tavaly kihagyta a hazai rendezésű világbajnokságot, a római Európa-bajnokságon viszont már rajtkőre állt és 400 méter vegyesen ezüstérmet nyert. Mint elmondta, ez csak egy állomása volt a felkészülésének.

"Én szinte már mindent elértem, amit lehet, hiszen háromszor nyertem Európa-bajnokságot, világbajnoki ezüstjeim vannak, ezt már senki sem veheti el tőlem. Azt viszont nehezen nyeltem le, hogy két tizeddel maradtam le egy olimpiai bronzról és hárommal egy ezüstről. Ettől függetlenül Tokióban sok mumusomat legyőztem, ráadásul éppen egy nehéz időszakon voltam túl" - nyilatkozta Verrasztó. Hozzátette, évek óta nem függ senkitől, és legfőképpen csak magának akar bizonyítani.

"Ha valakit eddig nem győztem meg, annak már sosem fogom bebizonyítani, hogy egész jó úszó vagyok." - jelentette ki.

Céljaival kapcsolatban Verrasztó Dávid elmondta, megfogalmazott magában egy "kulturált eredményt", amit ha nem ér el, akkor nem áll senkinek az útjába.

"A Sette Colli nekem mindig egy mérföldkő, ha ott nem vagyok képes olyan időt úszni, amit elvárok magamtól, akkor onnan már nincs időm javulni" - hangsúlyozta, hozzátéve, ha jól sikerül majd a nyári olaszországi verseny, akkor "nekimegy" a fukuokai világbajnokságnak is. A párizsi olimpiával kapcsolatban megjegyezte, lépésről lépésre halad, de nem zár ki semmit, ugyanakkor "hülyíteni nem fogok senkit".

"A világbajnokságon egy, de inkább két ember biztosan van, akit nem fogok tudni megelőzni, utánuk viszont bármi elképzelhető" - mondta Verrasztó. Elsősorban Léon Marchand-ra gondolt, akit Tokióban legyőzött, a francia azonban azóta óriási fejlődésen ment keresztül és például a Duna Arénában a világbajnokságon 400 méter vegyesen minden idők második legjobb eredményével nyert, és csak az utolsó tíz méteren "maradt le" Michael Phelps 2008-as pekingi cáparuhás világrekordjától (4:03.84).

Edzője, Fehérvári Balázs elmondta, tanítványától még most is a minimális elvárás, hogy 2:10 perc alatt ússzon, ez pedig világbajnoki döntőt érne.

"Nincs jele annak, hogy fizikailag vagy lelkileg ne lenne ereje. Az olimpiai A szint szerintem a minimális, nem is csinálnánk együtt a dolgot, ha nem ez lenne a cél" - mondta a tréner.

Kiemelte, a szeptember óta tartó felkészülésben most tartanak a második szakaszban, annak is a legfontosabb része következik egy magaslati edzőtáborral, ezt követően pedig áprilisban már olyan időket vár versenyzőjétől, ami az ötkarikás indulásra is feljogosítja.

A Verrasztó Dáviddal és Fehérvári Balázzsal készült beszélgetésből hétfőn késő este az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában láthatnak a nézők egy hosszabb részletet.

Fotó: Nikola Krstic/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images