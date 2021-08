A paralimpián képviselheti az Amerikai Egyesült Államok színeit Haven Shepherd, aki 14 hónaposan mindkét lábát térd alatt elvesztette.

Haven Shepher mindössze 14 hónapos volt, amikor vietnami szülei, akik nem voltak összeházasodva úgy döntöttek, bombát kötnek a testükre és öngyilkosok lesznek, miközben kezükben tartják gyermeküket. Azt hitték, ha nem tudnak együtt lenni, akkor mind meg kell halniuk.

A két felnőtt azonnal letét vesztette a robbanásba, a kislány azonban csodával határos módon túlélte az esetet, igaz olyan súlyosan megsérült, hogy mindkét lábát térd alatt amputálni kellett.





Shepherd mindezek ellenére nem haragszik vérszerinti szüleire.



„Az egy olyan élet, amelyet soha nem éltem át, nem emlékszem rá” – mondta a People magazinnak.



„Csak a lábamat vesztettem el, pedig az életem is elveszíthettem volna.”



A 18 éves Shepherd az első paralimpiaiáján szerepel majd a 100 méteres hátúszásban az SB7-es, míg a 200 méteres távon az SB8-as kategóriában



.

Új élet Amerikában



Hat hónappal azt követően, hogy a lány elvesztette biológiai szüleit, egy amerikai párhoz került. A Missouri államban élő Shelly és Rob Shepherd fogadta örökbe őt.



"Nagyon hálás vagyok nekik, hogy megmentettek. A szüleim a világot adták nekem" – mondta.





Shepherd a házaspár hat gyermekével nőtt fel.



" Mindig viccelődtem a testvéreimmel, mondván, hogy én vagyok a csodalány , én vagyok anya és apa kedvence" – nevetett.



"Az életben mindig a pozitívumokat kell nézni: tudom, hogy nagyon rossz körülményeim voltak, de kimentettek, és volt egy második esélyem.

"Elfogadtam, hogy különc vagyok, és ez megváltoztatta az életemet. Elfogadom azokat a dolgokat, amelyeket nem tudok megváltoztatni és megváltoztatom azokat a dolgokat, amelyeken tudok változtatni" - mondja az életfilozófiájáról.



Shepherd jelenleg olyan alapítványokkal működik együtt, melyeknek célja, hogy megismertesse a parasportot.



"Csak meg akarom mutatni az embereknek, hogy a fogyatékkal élők olyanok, mint mindenki más. A paralimpikonok magas szintű sportolók, akik történetesen valamilyen testi fogyatékossággal rendelkeznek.”





Modellként és CrossFit versenyzőként is helytáll



Az úszó úgy véli, a medencében sokkal szabadabb lehet és visszakapja a lelki békéjét. Jelenleg heti nyolc medencés tréningje van, mellette pedig CrossFit edzéseket is végez, és abban a sportágban is versenyez. Legnagyobb példaképe a szintén úszó, Jessica Long, aki tizenháromszoros paralimpiai bajnok, és hozzá hasonlóan mindkét lába amputált.



"A célom itt (Tokióban) az, hogy önmagam legyek és jól érezzem magam."



"Nem fogok magas elvárásokat támasztani magammal szemben, mert ha valakinek túl nagyok az elvárásai, akkor mindig csalódni fog.”



Sheperd, aki modellkedik, és a festészet a hobbija, inspirálni akar másokat abban a világban, ahol a közösségi oldalak miatt olyan nagy szerepe jut az emberek kinézetének. Az úszó olyan divatmárkáknál dolgozott, mint a Tommy Hilfiger .