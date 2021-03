Mutina Ágnesnek (32) és Bernek Péternek (28) tavaly decemberben gyökeresen megváltozott az élete. Az úszó sztárpár fiuk születésével új kihívásokkal néz szembe, ugyanis Bernek harmadik olimpiájára készül, amit csak áldozatok árán lehet összeegyeztetni a családi élettel.

Különleges karácsonyi ajándékként jött a világra december 19-én Bernek Milán. A kisfiú érkezése óta az Európa-bajnok úszó édesanya és a rövidpályás világbajnok édesapa közös életében átalakult a meghittség fogalma. A két sportoló hónapok óta nem alszik együtt, mivel Péter töretlen elhivatottsággal készül a tokiói olimpiára, a hajnali edzések mellett pedig nem tudná kipihenni magát, ha fél szeme éjjelenként is a csecsemőn lenne.

„Az éjszakázás most az én feladatom, ezt előre meg is beszéltük. Fontos, hogy legjobb tudása szerint fel tudjon készülni az olimpiára, korábbi sportolóként számomra nem kérdés, hogy támogatom ebben. Egyébként abszolút kiveszi a részét Milán hétköznapjaiból: a fürdetés például kifejezetten apa-fia program. Természetesen hétvégente, vagy ha nincs edzés, akkor igyekszünk együtt aludni. Azt gondoltam, hogy a korán kelés sportolói múltam miatt majd könnyebb lesz, de őszintén megvallva, eleinte nagyon fájt” – mesélte Ági, akinek egy másik kihívással is meg kellett küzdenie az első hetekben, ugyanis nem volt elég anyateje.

„A családban senkinek sem volt ezzel gondja, így mi sem számítottunk rá. Milán szerencsére kifejezetten jó étkű baba, így hamar megoldást kellett találnunk a helyzetre. Kitartó próbálkozással most ott tartunk, hogy nagyjából fele-fele arányban kap tápszert és anyatejet. Tudom, hogy sok anyát megszólnak amiatt, ha tápszerrel eteti a babáját, ezért is döntöttem úgy, hogy megosztom saját példámat.”

Ági a közösségi oldalán írta le tapasztalatait, feszegetve a már-már tabunak számító téma határait. Örül, hogy megtette, többségében pozitív, érdeklődő üzeneteket kapott, így pedig úgy érzi, segíteni tudott a hasonló cipőben járó anyáknak.

Az úszó sztárpár örülne, ha hozzájuk hasonlóan idővel fiuk is sportolna, de nem támasztanak elvárásokat a kicsi felé.

„Szerencsére nagyon szereti a vizet, élvezi a fürdést. Nem is tudjuk, kitől örökölhette ezt. A fürdetés az én asztalom. Mindenképpen szerettem volna közös programot vele, még mielőtt olyan nagy lesz, hogy a kertben való labdázás jelentse apa feladatát. Bár még csak most két hónapos, szinte mindig izeg-mozog és egyelőre úgy fest, az úszással sem lesz gondja. Szeretnénk, ha minél hamarabb vízbiztos lenne, de ennél többet nem akarunk ráerőltetni” – vette át a szót a BVSC úszója, aki többek között a Speedo magyarországi partnereként, a világ egyik legnagyobb sportszergyártójának támogatásával készülhet Tokióba.

„Szívesen lennék többet itthon, de nehéz mindent összeegyeztetni úgy, hogy hatórát töltök a medencében és más feladataink is vannak a felkészüléssel. Igyekszem mindig figyelmeztetni magam, hogy Milánnak is az az érdeke, hogy most a lehető legjobb teljesítményt tudjam nyújtani. Nagyon szeretném élvezni az olimpiát és úgy úszni, hogyha egyszer visszanézi, Milán is büszke legyen majd. Ehhez minden támogatást megkapok itthon és a medencében is” – tekintett előre a büszke apuka.

Abban egyelőre nincs egyetértés, mikor érkezzen a kistesó.

„Én bármikor készen állok” – vágja a kérdésre Péter, majd kérdőn néz feleségére, aki inkább amondó, férje sportkarrierjének lezárulta után bővüljön a család.

„A nagyszülők rengeteget segítenek, de így is sok a feladat, amikor Petinek hetekre edzőtáborba vagy versenyekre kell utaznia” – indokolja válaszát Ági.

„Célom, hogy a 2024-es budapesti világbajnokságon még ott lehessek. Szép lenne egy hazai világeseménnyel búcsúzni” – mondja majdani visszavonulásáról a több mint 40-szeres magyar bajnok Bernek Péter.

