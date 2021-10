Mindössze 13 fős lesz a magyar csapat a jövő heti, kazanyi rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint a keret legrutinosabb tagja Jakabos Zsuzsanna, aki az idei világkupa-sorozatban már több érmet is gyűjtött, akárcsak Szabó Szebasztián. Ők ketten már ennek a hétnek a második felét is a tatár fővárosban töltik, a soron következő vk-állomáson.



A tokiói olimpián 200 méter pillangón arany-, 100-on ezüstérmes Milák Kristóf kedvenc számai mellett gyorson és háton is medencébe ugrik majd az Eb-n, a budapesti világkupán utóbbi úszásnemben, 50 méter háton például kétszer is országos csúcsot javítva diadalmaskodott.

Kazanyban több fiatal is lehetőség kap, ők az idei, római junior Eb-n nyújtott szereplésükkel szolgáltak rá az indulási jogra.

A kazanyi rövidpályás Eb jövő kedden rajtol, először lesz hatnapos a viadal. Az előfutamok magyar idő szerint 8 órától kezdődnek, az esti programban az elődöntőket és a döntőket 16.30-tól rendezik.

A magyar csapat:

férfiak:

Betlehem Dávid (400-800-1500 m gyors)

Kós Hubert (200 m hát, 100-200 m pillangó, 200-400 m vegyes)

Milák Kristóf (100-200 m gyors, 50 m hát, 100-200 m pillangó)

Németh Nándor (100 m gyors)

Szabó Szebasztián (50-100 m gyors, 50-100 m pillangó)

nők:

Burián Katalin (100-200 m hát)

Fábián Bettina (200-400-800-1500 m gyors, 200 m vegyes)

Jakabos Zsuzsanna (200 m pillangó, 200-400 m vegyes)

Késely Ajna (200-400-800 m gyors)

Mihályvári-Farkas Viktória (200-400-1500 m gyors, 200-400 m vegyes)

Pádár Nikoletta (50-100-200-400 m gyors, 100 m vegyes)

Szabó-Feltóthy Eszter (50-100-200 m hát, 200-400 m vegyes)

Ugrai Panna (50-200 m gyors, 50-100-200 m hát, 100-200 m vegyes)

