A győriek 26 éves versenyzője, aki a brazil Nicholas Santosszal holtversenyben tartja a 21.75 másodperces világcsúcsot ebben a számban, fantasztikus rajtot követően - 0.57 századmásodperces volt a reakcióideje - a mezőnyben egyedüliként törte át a 22 mp-es határt (21.90), s idei legjobbjával utasította maga mögé a mezőnyt.

Szabó ebben a számban tavaly is az esélyesek között volt, de az Abu-Dzabiban rendezett világbajnokság előtt koronavírusos lett, így a viadalon közel sem volt százszázalékos állapotban, és negyedik lett.

Érdekesség, hogy abban a döntőben a brazil Santos - aki 42 évesen várhatóan a mostani vb-t követően fejezi be pályafutását - gyengébb eredménnyel (21.93) nyert, mint amit most Szabó az elődöntőben úszott.

A finálét szerdán magyar idő szerint 11.20-kor rendezik.

