Az SzPress hírszolgálat információi szerint Bujdosó Zsombor immár nem Hosszú Katinka ex-férjével, Shane Tusuppal készül: a 15 éves úszó visszatért Lőrinczi Györgyhöz.

Bujdosó öt hónap után távozik Shane csapatától – Földházi Dávid és Ilaria Cusinato után ő a harmadik úszó, aki így tesz.

„Az is megfordult a fejemben, hogy Zsombor a közelgő átigazolási időszakban más klubot választ, talán éppen azt, amit Tusup szeretne felépíteni, annak viszont sokkal nagyobb volt a realitása, hogy a Bujdosó-család jobbnak tartja visszajuttatni Zsombort abba a közösségbe, ahol jól érezte magát és az eredményei is folyamatosan javultak – mondta Lőrinczi György az SzPress hírszolgálatnak. – Úgy értesültem, hogy kulturált és higgadt beszélgetés zajlott le az amerikai és a szülők között, nem kaptak össze, és egy így van rendjén. Természetesen Zsomborral is azonnal beszéltem, szerintem örül, hogy így alakultak a dolgok és február 28-án velem, és magyar klubtársaival együtt utazhat el a törökországi edzőtáborba.”

