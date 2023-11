A 20 esztendős Sárkány az Egyesült Államokban, az Arizona State Egyetemen tanul, de az elmúlt fél évben halasztott, és a veszprémi nyíltvízi specialistákkal, Rasovszky Kristóffal és Betlehem Dáviddal készül.



A Kőbánya SC úszója ezúttal is "ideiglenes csapattársaival" vívott nagy küzdelmet. Szerdán az 1500 méter gyors fináléjában Betlehemmel 800 méternél néhány tized híján országos csúcsot döntöttek, most viszont fordított felálállásban tették meg azt, mint a leghosszabb távon: azaz mindketten bőven Rasovszky tavalyi magyar rekordján (7:39.21) belül értek célba, Sárkány közel öt másodpercet faragott a csúcsból, de Betlehem is majdnem két másodperccel jobbat úszott.

Női 200 méter háton a 17 esztendős Molnár Dóra saját korosztályos országos csúcsát megjavítva diadalmaskodott, és mindössze hét századdal előzte meg a második helyen benyúló Szabó-Feltóthy Esztert.

A viadal zárószámaiban, a 4x200 méteres gyorsváltók küzdelmeiben a férfiaknál és a nőknél is a BVSC győzött.

A szombati döntők dobogósai:

férfiak:

--------

200 m hát:

1. Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 1:51.66 perc

2. Kovács Benedek (BVSC-Zugló) 1:52.23

3. Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK Veszprém) 1:52.99

800 m gyors:

1. Sárkány Zalán (Kőbánya SC) 7:34.41 perc

2. Betlehem Dávid (Balaton ÚK Veszprém) 7:37.28

3. Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK Veszprém) 7:46.26

100 m vegyes:

1. Zombori Gábor (UTE) 53.96 másodperc

2. Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 54.31

3. Holló Balázs (BVSC-Zugló) 54.47

50 m mell:

1. Gál Olivér (HÓD Úszó SE) 27.32 másodperc

2. Fábián Donát Attila (A Jövő SC) 27.65

3. Adrian Robinson (botswanai) 27.72

100 m pillangó:

1. Márton Richárd (Budapesti Honvéd) 50.78 másodperc

2. Székely Áron (BVSC-Zugló) 52.56

3. Magda Boldizsár (BVSC-Zugló) 52.83

4x200 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 7:11.22

2. Kőbánya SC 7:15.89

3. Balaton ÚK Veszprém 7:19.07

nők:

----

200 m hát:

1. Molnár Dóra (Budafóka XXII. SE) 2:05.56 perc

2. Szabó-Feltóthy Eszter (Vasas SC) 2:05.63 +00.07 848

3. Szilágyi Gerda (Stamina TKSA) 2:07.12

800 m gyors:

1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 8:21.16 perc

2. Flück Nóra (A Jövő SC) 8:23.51

3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:24.74

100 m vegyes:

1. Ugrai Panna (HÓD Úszó SE) 1:00.19 perc

2. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 1:00.48

3. Verrasztó Evelyn (A Jövő SC) 1:01.37

50 m mell:

1. Sztankovics Anna (Nyíregyházi Sportcentrum) 30.73

2. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 30.84

3. Olajos Dorottya (Vasas SC) 31.18

100 m pillangó:

1. Ugrai Panna (HÓD Úszó SE) 57.79 másodperc

2. Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 59.11

3. Komoróczy Lora Fanni (Iron Swim SE) 59.53

4x200 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 8:02.90

2. Győri Úszó SE 8:04.73

3. A Jövő SC 8:06.16

Fotó: Mia Jones Arizona State University