A 29 éves sportoló egy svéd napilapnak elmondta, azért döntött így, mert szeretné magát kipihenni a jövő évi nagymedencés világbajnokság előtt, illetve szüksége van a szünetre ahhoz, hogy megfelelően fel tudjon készülni pályafutása ötödik olimpiájára, a 2024-es párizsi játékokra.

A rövidpályás világkupa-sorozat a héten indul Berlinben. Sjöström 2018-ban és 2019-ben megnyerte az összesített pontversenyt, 63 vk-sikerével pedig az ötödik helyen áll a női örökrangsorban, melyet Hosszú Katinka vezet.

Sjöström kihagyja a december közepén, Melbourne-ben sorra kerülő rövidpályás világbajnokságot is. Tavaly Abu-Dzabiban ott volt a medencében, három-három arannyal és ezüsttel, valamint egy bronzzal távozott.

Sarah Sjostrom Taking Rest of Year Off to Focus on 2023 Worlds, 2024 Olympics https://t.co/QNxNLiRbfr via @swimswamnews