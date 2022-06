Olasz Anna a 6., Balogh Vivien a 17. helyen végzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres női versenyében szerdán a Lupa-tavon zajló világbajnokságon.

A szakág olimpiai számában 56-an ugrottak a Lupa-tó kellemes vízébe, hogy teljesítések a hatkörös viadalt, ott volt köztük a tokiói játékokon bravúros negyedik helyet szerző, a váltóval vasárnap ezüstérmes Olasz Anna, illetve Balogh Vivien, aki 5 kilométeren egy 24. hellyel "melegített" hétfőn. A rövidebb távval ellentétben ezúttal nem egy néhány fős boly lépett el a mezőnytől, hanem egy jó 30 fős társaság haladt együtt egymáshoz képest jelentősebb lemaradás nélkül. Ezt a csapatot a második körtől kezdve Olasz Anna vezette.

A táv feléhez érve Olasz kicsit visszaesett - de így is ott volt az élmezőnyben -, a vezetést pedig a 16 éves amerikai Katie Grimes vette át, aki a múlt héten, a Duna Arénában 1500 méter gyorson és 400 méter vegyesen is második volt. Az utolsó egy kilométerhez érkezve továbbra is együtt tempózott az élmezőny, ekkor azonban már a menők - az olimpiai bajnok brazil Ana Marcela Cunha, a német váltóval a vb-n már aranyérmes Leonie Beck, a riói játékokon első, Tokióban második, a tavalyi Európa-bajnokságon a Lupa-tavon győztes holland Sharon van Rouwendaal - legelöl helyezkedtek a hajrához. A három úszó elképesztően hajrázott, melynek végén a holland célfotóval bizonyult jobbnak közvetlen riválisainál, megszerezve ezzel első világbajnoki címét.

Olasz végül hatodikként, Balogh pedig a 17. helyen ért célba.

"Egyáltalán nem reménykedtem ilyen eredményben, nem úgy mentek az edzések május körül, ahogy szerettem volna, de a váltóval szerzett ezüst például nagyon motivált. Viszont most jól esett az úszás, jó döntéseket hoztam. A többiek kezdtek meghalni körülöttem, kint pedig a lelátón ott volt mindenki, aki fontos nekem és nekik is szerettem volna megmutatni, mit tudok, minden bizonnyal utoljára egy hazai világversenyen" - nyilatkozta Olasz, aki a táv egyharmadál még az élen volt. "Nem szerettem volna vezetni, hiszen ez nagyon sokat kivesz az emberből, de így az ötödik világbajnokságomon azért már tudom, milyen verekedés van az elején."

Hozzátette: a célja továbbra is a párizsi olimpia - ezért nem hagyta abba Tokiót követően -, augusztusban pedig ott lesz a római Európa-bajnokság, amelyen igazi nyíltvízi körülmények között, tengerben versenyez majd a mezőny. Olasz megjegyezte, nem indul el a csütörtöki 25 kilométeres versenyen.

Balogh Vivien örömkönnyeivel küszködve arról beszélt, hogy élete első felnőtt világbajnokságán sikerült elérnie a célját, a legjobb 20 közé kerülést:

"Ez az, amiért edzettem, sajnos az utolsó hétszáz méter már nagyon fájt és kicsit lemaradtam, de így is nagyon boldog vagyok." - mondta.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, női 10 km, világbajnok:

Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 2:02:29.2

2. Leonie Beck (Németország) 2:02:29.7

3. Ana Marcela Cunha (Brazília) 2:02:30.7

...6. OLASZ ANNA 2:02:39

...17. BALOGH VIVIEN 2:03:07.8

később: férfi 10 km 12.00 (Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid) 12.00

