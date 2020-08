A Verrasztó-család számára igazán emlékezetes marad az elmúlt néhány nap, hiszen nemcsak Dávid születésnapját ünnepelték, hanem egy esküvőre is sor került az életükben.



A 32 éves Európa-bajnok Verrasztó Dávid nemrégiben még a Sette Coli-n remekelt, most pedig egy új szerepkörben próbálhatja ki magát, hiszen nem sokkal születésnapja előtt megnősült. Bár az úszó még nem jelentette be a nagy hírt, édesanyja, Gyurkó Mónika 2 képet is feltöltött a közösségi oldalára a nagy napról, amin az is látszik, hogy a házaspár sugárzik a boldogságtól.

Dávid testvére, a szintén úszó Evelyn is posztolt oldalán. Ő a csodálatos ruhakölteményét mutatta meg a nagyvilágnak, a bejegyzést pedig a szintén árulkodó weddingtime (esküvőnap) és a brotherbithday (testvérem születésnapja) hashtagekkel látta el.

