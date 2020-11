Szabó Szebasztiánnak még saját magát is sikerült meglepnie azzal, hogy a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga (ISL) versenyein eddig milyen nagyszerűen teljesített: legutóbb hétfőn 21.86 másodperccel újabb országos csúcsot állított fel 50 méter pillangón.

Az úszó az M1 aktuális csatornának kifejtette: bár számított a jó időeredményekre magától az ISL-versenyeken, mégsem úgy érkezett az úszók részére létesített buborékba, hogy rögtön az elején már országos csúcsra lesz képes. Hozzátette: 50 méter pillangó mellett ráadásul 100 méter gyorson és pillangón is jól ment neki az úszás, versenyről versenyre képes volt javítani.



"Miután a csapatom valószínűleg nem jut tovább, így már csak egy versenyem maradt, ahol még szeretném kipróbálni, mire vagyok most képes, és javulni egy kicsit mindenben" - nyilatkozta.



Szabó Szebasztián hangsúlyozta: nagyon rövid leállásuk volt tavasszal, ami számára pihenésnek tökéletes volt, utána viszont az edzésekkel próbálták meg elterelni a figyelmüket a megváltozott versenyszezonról. A gyakorlások során a fordulókra és a gyorsításra helyezték a hangsúlyt, aminek szerinte meg is látszódott az eredménye.



"Nagyon akartam a világcsúcsot, amitől 11 századdal maradtam el, de nem sajnálom. Tudom, hogy most elég jó formában vagyok, de azt is tudjuk, hogy még van bennem elég sok, és reméljük, sikerül majd kihoznom magamból. Ezek a versenyek nagyon jók voltak arra, hogy megnézzük, hol tartunk, min kell többet dolgozni, mit kell esetleg máshogy csinálni. Persze nagyon jó volt közel egy év után megint versenyen vízbe ugrani, már nagyon kellett" - mondta.



A buborékról elárulta, hogy számára az első két hét tűrhető volt, a most elkezdett negyedik hétre viszont már kezd unalmassá válni. Hozzátette: amikor versenyezhetnek, azt viszont még így is nagyon szereti, élvezi és várja is, ellenben az immár unalmassá váló edzésekkel, amelyeket csak alkalmankénti margitszigeti séták tesznek változatossá, ha az időjárás kegyes és kedve van hozzá a fárasztó gyakorlások után.



"De minden rosszban van valami jó, így, hogy nem jutunk tovább, legalább korábban tudunk hazamenni" - nyilatkozta.

