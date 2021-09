Egy korszak lezárult: Milák Kristóf Virth Balázzsal folytatja a munkát.

Mától hivatalos: befejeződött az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Milák Kristóf és edzője, Selmeci Attila közös pályafutása, a BHSE 200 pillangón világcsúcstartó úszója a jövőben Virth Balázsnál készül tovább.



Sikerekben gazdag nyolc esztendő végére került pont az elmúlt napokban. Amit már eddig is sejteni lehetett, bizonyossá vált: külön utakon folytatja Milák Kristóf és edzője, Selmeci Attila. A tokiói olimpia arany- és ezüstérmesének, a 200 pillangó világcsúcstartójának edzéseit a jövőben Kapás Boglárka trénere, Virth Balázs irányítja.

„2014 januárjában még Érden kezdtem el a közös munkát Kristóffal, akivel abszolút sikertörténetet éltünk meg az elmúlt nyolc év alatt" – mondta Selmeci Attila.



Versenyzőm ifjúsági világ- és Európa-bajnok lett, győzött az ifjúsági olimpián, korosztályos világcsúcstartó volt, és ugyanezt megismételte a felnőttek között is: ma már olimpiai arany- és ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó, vagyis amit egy versenyző el tud érni, azt velem együtt el is érte Kristóf az eddigi pályája során. De most lezárul a mi közös történetünk.

Nem hirtelen döntés ez, hiszen a 2019-es kvangdzsui világbajnokságot követően már felvetődött a gondolat, akkor azonban kezet adtunk egymásnak arra, hogy az olimpiáig közösen folytatjuk.

Ezt meg is tettük. Most harag és csalódottság nélkül lépünk tovább, nincs bennem semmiféle tüske, ugyanakkor érzelmileg nekem is kell egy kis idő a válás feldolgozására, hiszen az elmúlt nyolc évben több időt töltött velem, mint a szüleivel.



Úgy gondolom, Virth Balázs az egyik legjobb választás erre a szerepre, hiszen hozzám hasonlóan ő is roppant türelmes ember, talán még türelmesebb is, mint én, és Kristóf egyéniségéhez, mentalitásához pontosan ilyen emberre van szükség. Hogy az én jövőm miként folytatódik?



Maradok a Honvédnál és segítem az úszószakosztály munkáját, a fiatal edzők szárnybontogatásait, törekvéseit. Ám mivel gyakorlati ember vagyok, nem titkolt szándékom, hogy egy kis csapatot összehozzak, ismét világversenyekre készítsek úszókat. Most neheztelés és harag nélkül tekintek a jövőbe, sok sikert kívánok az új edző-tanítvány párosnak, és kívánom, éljenek meg hasonlóan szép sikereket, mint amiket mi Kristóffal megélhettünk.”

Virth Balázs úgy vállalta el Milák Kristóf felkészítését, hogy természetesen továbbra is együtt dolgozik az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárkával.

A tréner megkeresésünkre rögtön leszögezte: az úszósportban szinte egyöntetű vélemény és ő is így érzi, hogy a 200 pillangó olimpiai bajnokának felkészítésére a legalkalmasabb ember továbbra is Selmeci Attila lenne.

„A részemről óriási felelősség egy ilyen kvalitású sportoló edzéseit átvenni, pláne a csúcson, de amennyire nagy súlya van ennek a feladatnak, olyannyira megtisztelő is a felkérés. Hatalmas a motiváció, a feladat nehézségét pedig az adja, hogy mostantól két klasszis sportolóval kell együtt dolgoznom, de Boginak és Kristófnak is elmondtam: egyiket sem áldozom fel a másikért, mindenki azt a munkát kapja tőlem, amitől jól működik és sikeres. Ezek az edzések hatvan százalékban találkoznak egymással, így jól össze lehet hangolni a két versenyző munkáját. Természetesen Kapás Bogi véleményét is kikértem erről a helyzetről, ő pozitívan fogadta a változásokat, nagyon motiválja, hogy egy olimpiai bajnokkal készülhet együtt” – mondta Virth Balázs.



Természetesen Milák Kristóf is megszólalt az edzőváltás kapcsán: hálával beszélt korábbi edzőjéről és nagy lelkesedéssel várja Virth Balázzsal a folytatást.

„Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor elérkezik az idő a váltásra, szükségszerű a megújulás. Én most eljutottam ehhez a ponthoz. A tokiói olimpia sikereivel egy kimagaslóan eredményes időszak zárult le az életemben, ezekért a sikerekért nagyon hálás vagyok Selmeci Attilának, de úgy látom és érzem, hogy más irányokat kell keresni. Ezt is tesszük úgy, hogy közben mindketten továbbra is a BHSE színeiben maradunk.

Köszönöm Virth Balázsnak, hogy vállalta a felkészítésemet, a csapatom zöme megmarad, az új edzőm és Kapás Bogi személye azonban új impulzust és lendületet ad a további munkához. Balázst azért választottam, mert másfajta kapcsolatot tudok vele kialakítani, lazább, közvetlenebb keretek között tudunk dolgozni. Balázzsal próbálunk az eddig járt úton haladni, de megnyugtató az a tudat, hogyha bármiféle elakadás lenne a felkészülésemben, szakmai segítségért fordulhatunk Selmeci Attilához. Jövő héten kezdjük el közösen a munkát az új edzőmmel, onnantól kezdve száz százalékban ő felel a felkészítésemért” - nyilatkozta Milák Kristóf.

Forrás és borítókép: Budapesti Honvéd Sportegyesület