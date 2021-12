Rasovszky Kristóf nyerte a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatát, amelynek záró állomását Abu-Dzabiban, a rövidpályás világbajnokság helyszínén rendezték.

A címvédő, olimpiai ezüstérmes magyar versenyző legnagyobb riválisa összetettben az addig vezető Marc-Antoine Olivier volt, aki azonban szabályosan közelharcba került a 10 kilométeres táv felénél a vele együtt úszó németekkel, és ennek az lett a vége, hogy ütésért kizárták.



Mindez azt jelentette, hogy Rasovszkynak legalább az ötödik helyen kellett beérnie, hogy megvédje összetett világkupa-elsőségét, ez pedig sikerült is neki, harmadikként csapott célba, amivel begyűjtötte az 50 ezer dolláros bónuszt is.



A versenyt az olimpiai bajnok német Florian Wellbrock nyerte.

It all came down to the last sprint in the MEN'S 10km Open Water



In the end Florian Wellbrock takes gold#openwater pic.twitter.com/UDIfVobAkd