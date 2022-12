Szabó Szebasztián bronzérmet nyert 50 méter pillangón a Melbourne-ben zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai napján.

A 26 éves magyar versenyző, aki ebben a számban holtversenyben tartja a világrekordot (21.75) a brazil Nicholas Santosszal, a legjobb idővel került a fináléba, ahol, akárcsak az elődöntőben, ezúttal is fantasztikusan kapta el a rajtot.



A győriek kiválósága féltávnál 9.91 másodperccel még az első volt, de a hajrában a dél-amerikaiak legendája és a svájci Noé Ponti is megelőzte, utóbbi mindössze két századdal.



A 42 éves Santos - aki az előfutamban még csak a 14. volt - negyedszer nyerte meg a számot, ő már tavaly Abu-Dzabiban is minden idők legidősebb világbajnoka volt, utolsó versenyén mindössze három századdal maradt el a Szabóval közösen tartott világcsúcstól.



Szabó a kilencedik magyar úszó, aki érmet nyert a rövidpályás világbajnokságok történetében.

Eredmények:

férfi 50 m pillangó, világbajnok:

Nicholas Santos (Brazília) 21.78 másodperc

2. Noé Ponti (Svájc) 21.96

3. SZABÓ SZEBASZTIÁN 21.98

