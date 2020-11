Forrás:Ryan Lochte mindenképp szeretne ott lenni a tokiói ötkarikás játékokon, de még arra is nyitott, hogy 4 évvel később, Párizsban is megmérettesse magát.



A hatszoros olimpiai bajnok úszó 2004-ben szerepelt először az olimpián, ahol rögtön 1 arannyal és 1 ezüsttel debütált. 4 évvel később tovább gyarapította éremlistáját, de ekkor már kettőt szerzett a legfényesebb éremből. Eddigi legsikeresebb olimpiája 2012-es londoni volt, itt 2 aranyat, 2 ezüstöt és egy bronzot hozott össze. Rióban pedig újabb aranynak örülhetett, így összesen 6 elsőséget tudhat magáénak az olimpiák történetében.



Bár 2016-ben tíz hónapos eltiltást kapott azért, mert azt állította, hogy az olimpia alatt fegyveres rablás érte, 2 évvel később pedig 14 hónapra függesztették fel doppingolás miatt, továbbra is készen áll arra, hogy még több érmet halmozzon.



Londonban 5 érmet szerzett.



Fotó: Warrick Page/NBC Newswire/NBCUniversal via Getty Images/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images



A Cseh László egyik legnagyobb ellenfeleként számontartott úszó 2021-ben az olimpiai válogatón 5 számban is próbára tenné magát, ami azt jelenti, hogy június 13. és 20. között összesen 14-szer állna dobogóra.



Az úszó a Swimswam podcastjében azt mondta, 200 és 400 méter vegyesen, 200 háton, 200 gyorson és 100 pillangón szeretne indulni, és mindent megtesz a siker érdekében.



Középen Lochte, jobbra Cseh László. Tokióban is találkoznak?



Fotó: Clive Rose/Getty Images



Az amerikaiak csillaga jelenleg Gregg Troy vezényletével készül és a csapatában Caeleb Dressel is, akivel folyamatosan motiválni tudják egymást az edzéseken.



A most 36 éves Lochte azt is elárulta, nem csak Tokióig tervez, szívesen medencébe ugrana a 2024-es játékokon is.



Dara Torres 41 évesen is csúcsformában volt.



Fotó: Al Bello/Getty Images



Bár ez az életkor az úszóknál szokatlannak tűnik, halkan megemlítjük, hogy a szintén amerikai Dara Torres a 2008-as olimpián, 41 éves korában érte el legjobb eredményeit és csak 4 évvel később, 45 éves korában vonult végleg vissza. A rekorderektől egyébként nincs messze Cseh László sem, ő a Tokiói olimpia idején 35 éves lesz.



Borítókép: Michael Reaves/Getty Images