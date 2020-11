Az európai úszószövetség, a LEN történetében először mind az öt vizes sportág technikai bizottságában lesz magyar képviselő, és további bizottságokban is ott ülnek majd a magyar szövetségek küldöttei.

A sportdiplomáciai sikerről a kontinentális szövetség vezető testületének szombati ülése után tájékoztatta a hazai úszószövetséget (MÚSZ) Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki két hete megválasztott alelnökként első ízben vett részt a LEN Büró tanácskozásán.



A beszámoló szerint gyakorlatilag az összes magyar jelölt bekerült a LEN különböző testületeibe, az öt legfontosabb, az egyes sportágak versenyeit felügyelő technikai bizottságok mindegyikében lesz magyar képviselő, amire még nem volt példa korábban.



Az úszóknál a kiváló edző és egyetemi oktató, Kovácshegyi Ferenc, a vízilabdázóknál a háromszoros olimpiai bajnok Molnár Tamás, a műugróknál az egykori válogatott, később pontozóbíró Kelemen Ildikó, a műúszóknál a versenyszervezésben is rendkívül tapasztalt nemzetközi bíró, Vizi Judit, míg a nyíltvízi úszóknál az egykori versenyző, az elmúlt időszakban versenyeken bíráskodó Lázár Rita került a beválasztottak közé. Közülük a második négyéves ciklusát kezdő Molnár Tamás a pólósok bizottságában immár alelnökként tevékenykedik tovább.



"Magyarország tekintélye és befolyása a LEN-ben talán még sohasem volt ennyire jelentős, mint ebben az időszakban - idézte a MÚSZ közleménye Szabó Tündét. - Az elmúlt évek sportdiplomáciai munkája, a megannyi, óriási sikerrel megrendezett esemény mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Paolo Barelli elnök úr és vezető társai kivétel nélkül elfogadják a magyar javaslatokat. Fontos volt Wladár Sándor elnök úr és a MÚSZ-delegáció szeptemberi, római látogatása, illetve a kongresszus óta zajló egyeztetések is - ennek köszönhető, hogy a következő négy évben gyakorlatilag nem születhet fontos döntés a LEN-ben magyar részvétel nélkül."



Az említettek mellett Fürstner József továbbra is az orvosbizottság tagja, a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Madaras Norbert a marketing-bizottságban tevékenykedhet, Salamon Ferenc a kitüntetésekről döntő testület tagja marad, míg Csurka Gergely a LEN sajtófőnökeként hivatalból a médiabizottságban dolgozik tovább. A LEN Büró tagjai egy-egy bizottsággal külön is kapcsolatot tartanak, Szabó Tünde a média-testület munkáját felügyeli majd.



Az ülésen az is eldőlt, hogy a következő LEN-kongresszusnak Budapest ad otthont, de nem az eredetileg javasolt időpontban, a jövő májusban esedékes Európa-bajnokság időszakában, hanem 2021 szeptemberének végén.



