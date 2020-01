A FINA/CNSG Nyíltvízi Világkupa összetett győzteseként Rasovszky Kristófra is lehet szavazni a nemzetközi szakági szövetség, a WOWSA szavazásán, a nyíltvízi úszásban 2019 legkiemelkedőbb teljesítményéért járó kategóriában.



Korábban Rasovszky nyert már egy díjat a 2019-es teljesíményért, hiszen őt választotta az európai szövetség a kontinens legjobb nyíltvízi úszójának 2019-ben.

A hosszútávúszó Mányoki Attilát egy másik kategóriában, az év férfi nyíltvízi úszója címére jelölték. Mányoki volt az első, aki hosszában átúszta a balatont.



Fotó: facebook/Mányoki Attila

