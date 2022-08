Egerszegi Krisztina egycsapásra vált az ország kedvencévé 1988 őszén, amikor mindössze 14 évesen olimpiai bajnok lett. A törékeny kislány előbb 100 méteres hátúszásban szerzett ezüstöt, majd rá egy napra 200 méteren lett olimpiai bajnok, ugyancsak háton.

A vékonyka Egerszegi mindenki legnagyobb meglepetesére hasított a vízen, ezzel magamögött hagyva az NDK-s vízitorpedókat. Attól a naptól kezdve Magyarországon szállóigévé vált a "gyere Egérke, gyere kicsi lány", mint ahogy az is, hogy "ilyen nincs és mégis van".

Az előbbi Vitray Tamás televíziós közvetítésében hangzott el, míg utóbbit Török László mondta a rádióban.



Egerszegi Krisztina első olimpiai bajnoki címe Vitray Tamás kommentálásában.

Videó: Youtube.com

Győzelmével Egerszegi az egész világ figyelmét felhívta magára.





Egerszegi Krisztina 1988-as győzelme Török László közvetítésében.

Forrás: Youtube.com

Egerszegi Krisztina 1992-ben már mindkét hátúszó számban győzni tudott, és a 400 méteres vegyesúszásban is ő csapott először a célba. Ezzel Barcelonában háromszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára. 1996-ban harmadszor is megnyerte a 200 méteres hátúszást, és éremkollekcióját egy bronzzal is kiegészítette. Utóbbit a 400 méteres vegyesúszásban szerezte. Az atlantai olimpiát követően visszavonult. Jelenleg a reflektorfénytől visszahúzódva él, férjével és 3 gyermekével. Idősebb fia, Bálint szintén úszó, ő is a hátúszásban remekel.



A kép, ami örökre bevésődött a magyar emberek emlékezetébe.

Egerszegi Krisztina Szöülban az eredményhirdetés után.

Fotó: Gettyimages.com

Boldog születésnapot Egérke!

Borítókép:Gettyimages.com