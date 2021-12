Ranomi Kromowidjojo az örökranglistán Hosszú Katinkát megelőzve lett minden idők legeredményesebb női versenyzője a rövidpályás úszó-világbajnokságok történetében.

A hollandok 31 éves klasszisa az Abu-Dzabiban rendezett viadal keddi zárónapjának úgy vágott neki, hogy 26 érme volt a vb-k történetében, a háromszoros olimpiai bajnok magyar pedig eggyel előzte őt meg a nők rangsorában.



Kromowidjojo rögtön az esti finálék első számában, a 4x50 méteres gyorsváltó záró emberként egy bronzéremmel állította be Hosszú rekordját, majd másfél órával később az 50 méter gyors döntőjében szerzett második helyével írt történelmet.



"Természetesen nagyon örülök, de egy picit csalódott is, mivel nagyon szerettem volna nyerni ötven gyorson, amivel én lettem volna az első, aki egy számon öt világbajnokságon is diadalmaskodik. Erre az összetett eredményre nagyon büszke vagyok, különösképpen azért, mert 2010 óta ott tudok lenni a legjobbak között" - nyilatkozta a vegyes zónában Kromowidjojo.



A lengyel Radoslaw Kawecki a férfi 200 méter háton aratott győzelmével az első lett a sportág történetében, aki négy világbajnokságon is a dobogó tetején állt egy hátúszó számban.

