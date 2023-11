A februári világbajnoki részvételére vonatkozó kérdésre az M1 aktuális csatornának azt mondta: "ez nekünk egyáltalán nem fér bele a felkészülésünkbe". Hozzátette, megkérdezte edzőjétől, Bob Bowmantől, hogy mennek-e a vb-re, és azt a választ kapta, hogy biztosan nem.

A húszéves Kós Hubert július 28-án nyerte meg a 200 méteres hátúszást a fukuokai világbajnokságon, nem sokkal később, augusztus 10-e környékén pedig már ismét az Egyesült Államokban volt.

Mint mondta, csapatában egyáltalán nem kezelik máshogy, mint a vb-győzelme előtt.

"Mindenki nagyon örült ennek, de nem láttam azt, főleg Bobon, hogy el lenne ettől ájulva, mert ugye volt egy tanítványa, akit úgy hívnak, hogy Michael Phelps..." - tette hozzá.

"Bob nem szeretné, hogy túl sokat agyaljunk azon, hogy mit értünk el, mert az a múlt. És nem az a fontos, hogy a múltban mi történt, hanem az, hogy most, a jelen pillanatban mit csinálunk. Azt gondolom, hogy ezzel a mentalitással tud ennyire jó lenni ez a csapat, Léon Marchand, Chase Kalisz, Jay Letherland."

Kós Hubert elárulta, visszatérését követően rögtön nekiálltak a kemény munkának, ennek köszönhető, hogy novemberre váratlanul jó formába került, és egyéni csúcsokat úszott egy rövidpályás meghívásos versenyen 200 és 400 yard vegyesen. Mások voltak az edzések, mint amiket otthon ebben az időszakban megszokott, időben és méterszámban is rövidebbek voltak, de "az intenzitás brutális volt, már a legelejétől fogva".

Kós Hubert arról is beszélt, mennyit változott a vb-címe miatt a hozzáállása a 200 méter háthoz.

"Most, amikor leúszom egy 200 méter hátat, akkor azt érzem, hogy lehet, hogy most ez a fő számom. Régen mindig azt éreztem, hogy a 200 vegyes a fő számom, és amikor 200 vegyest úsztam, akkor éreztem egy nagyobb felelősséget, hogy jól ússzak. Ez megfordult egy kicsit és most 200 háton érzem ezt" - árulta el.

Az edzéseket illetően azt is elmondta, hogy mindig a vegyesúszásra készülnek, mind a négy úszásnemet ugyanolyan jól "készítik", mint a többit, de "nyilván most a hátúszáson van egy nagyobb fókusz".

"Nagyon jól érzem most ezt a 200 méter hátat, a világbajnokságra nagyon jól összeállt, és remélem, hogy ezen még tudunk dolgozni többet, de úgy, hogy nem engedjük el mellette a 200 vegyest sem, amelyben nem is olyan régen Európa-bajnok lettem" - folytatta.

A jó eredmények elérésében lényegesnek nevezte, hogy gyorsan forduljon és megfelelő legyen a víz alatti munkája, amiben szerinte nagyon sokat fejlődött.

Kós Hubert a jövő héten 50 méteres medencében, a US Openen úszik, melyre magyar úszók is érkeznek, azután nagyobb szünet következik, két hónapig nem lesz versenye. Ezt követően három dual meet, azaz két egyetem közötti verseny szerepel a programjában, aztán a két fő egyetemi bajnokság. Ezek után még két, 50-es versenyre fognak menni, utána pedig már ott lesz az olimpia.

A párizsi programja még képlékeny, de azért látszik már, hogy várhatóan mit úszhat majd és mit nem.

"A 200 hátat nem engedhetem el, szerintem azon fixen indulnom kell. Van egy 400 vegyes-100 hát, ami ütközik egymással. Lesz egy 200 pillangó-200 hát-200 vegyes ütközés, szerintem a 200 pillangót és 200 vegyest sem úszhatom, de a 100 pillangó meg a saját napján van, amikor lemegy a 200 hát, akkor kezdődik a 100 pillangó, szóval akár még azt is le tudom úszni" - mondta.

"Minden egyes nap az olimpián gondolkodom. Ez a legnagyobb verseny, nagyon várom, hogy a második olimpiámon induljak. Ha erre jól fel tudok készülni, akkor akár nagyon szép eredményeket is el tudok érni" - vélekedett.

Borítókép: Getty Images