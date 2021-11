Ahogy arról korábban beszámoltunk, Késely Ajna országos csúcsot úszott 150 méter gyorson a Kaposváron rendezett rövidpályás úszó országos bajnokság zárónapján. A fiatal úszó az elmúlt években nehéz időszakon ment keresztül, de úgy tűnik ezt most sikerült maga mögött hagynia. A mindig őszinte szókimondó lány, legújabb bejegyzésében számolt be arról, ez a csúcsdöntés milyen falszabadító volt számára.



„Amit szavak nélkül átadhattam a tegnap úszott 1500 méter gyorsúszásom alatt, azt mind kiadtam magamból. Nem csak magam miatt, hanem: Azért, hogy megmutassam Nekik, máshogy is lehet sikert elérni” – kezdte bejegyzésében.



„Azért, hogy megmutassam megtörtek, de főnixként képes vagyok újraéledni. Azért, hogy tudatosítsam bennük, ember vagyok és nem ellenség.”

„Nem osztok meg tiszta szavakat, nem osztom (még) meg hangomat, csak egyik fajta közlésemmel (az úszással) akarok felmutatni egy tényt, hogy végre lelki felszabadulással szálltam versenybe. Ez igazoljon valamit mindenki számára…”

„2 éve már, hogy nap mint nap elképzelem és imádkozom, hogy csak még az egyszer okkal csaphassak a vízbe örömömben és sikeremben. Ez tegnap megvalósult, s azóta mámorban élek.”

„9 év után egy országos csúccsal Köbánya színekben zártam le az országos bajnokságot és az életem egyik szakaszát” – zárta szavait.



Borítókép: Derencsényi István