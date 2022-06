Szombaton a Duna Arénában megkezdődtek a magyarországi vizes világbajnokság úszóversenyei.



Férfi 400 méter gyorson az ausztrál Elijah Winnington fantasztikus utolsó 50 méterrel utasította maga mögé a mezőnyt, 3:41.22 perces ideje az elmúlt tíz év legjobbja, ennél gyorsabban legutóbb a kínai Szun Jang teljesítette a számot, a londoni olimpián 3:40.14 perccel diadalmaskodott.



Női 400 méter gyorson az amerikai Katie Ledecky pályafutása során negyedszer nyert, Hosszú Katinka után ő a második úszónő, aki két számban is legalább négy világbajnoki címet gyűjtött be, a háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis 400 méter vegyesen ötször, 200-on pedig négyszer diadalmaskodott.



A pályafutása 16. vb-elsőségét begyűjtő, ezzel az örökrangsor második helyén álló Ryan Lochte-tól már csak két arannyal elmaradó Ledecky lett az első úszó, aki ugyanabban a számban, ugyanazon a helyszínen két világbajnokságon is győzött.

Ebben a számban a mindössze 15 esztendős kanadai Summer McIntosh lett a második.

A szombati eredmények:



férfiak:

400 m gyors, világbajnok:

Elijah Winnington (Ausztrália) 3:41.22 perc

2. Lukas Märtens (Németország) 3:42.85

3. Guilherme Costa (Brazília) 3:43.31

400 m vegyes, világbajnok:

Léond Marchand (Franciaország) 4:04.28 perc

2. Carson Foster (Egyesült Államok) 4:06.56

3. Chase Kalisz (Egyesült Államok) 4:04.47

...8. HOLLÓ BALÁZS 4:15.17

4x100 m gyorsváltó, világbajnok:

Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Ryan Held, Justin Ress, Brooks Curry) 3:09.34 perc

2. Ausztrália (William Xu Yang, Matthew Temple, Jack Cartwright, Kyle Chalmers) 3:10.80

3. Olaszország (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo) 3:10.95

...5. MAGYARORSZÁG (NÉMETH NÁNDOR, SZABÓ SZEBASZTIÁN, BOHUS RICHÁRD, MILÁK KRISTÓF) 3:11.24

nők:

400 m gyors, világbajnok:

Katie Ledecky (Egyesült Államok) 3:58.15 perc

2. Summer McIntosh (Kanada) 3:59.39

3. Leah Smith (Egyesült Államok) 4:02.08

4x100 m gyorsváltó, világbajnok:

Ausztrália (Mollie O'Callaghan, Madison Wilson, Meg Harris, Shayna Jack) 3:30.95 perc

2. Kanada (Kayla Sanchez, Taylor Ruck, Margaret Macneil, Penny Oleksiak) 3:32.15

3. Egyesült Államok (Torri Huske, Erika Brown, Kate Douglass, Claire Curzan) 3:32.58

...8. MAGYARORSZÁG (PÁDÁR NIKOLETT, GYURINOVICS FANNI, SENÁNSZKY PETRA, MOLNÁR DÓRA) 3:38.20



