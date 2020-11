Legjobb magyarként Kapás Boglárka 400 méter gyorson a harmadik lett a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga első elődöntőjének szombati nyitónapján.

Ugyanebben a számban csapattársa, Késely Ajna a negyedik helyen zárt.



A címvédő, és most is élen álló Energy Standarban Jakabos Zsuzsanna 400 méter gyorson és 200 méter háton is hatodik lett. A második helyen a London Roar, a harmadikon a Tokyo Frog Kings, a negyediken pedig a többek között Kapással, Késellyel, illetve a 200 méter háton hetedik Telegdy Ádámmal felálló NY Breakers áll.



Több nagyszerű eredmény is született a rövidpályás viadalon: a holland Kira Toussaint 50 méter háton 25.60 másodperces világcsúccsal diadalmaskodott, hét századot faragott le a brazil Etiene Medeiros 2014-es rekordjából. Az olasz Benedetta Pilato 50 méter mellen junior világcsúccsal nyert, míg a férfiaknál ebben a számban a brit Adam Peaty egyéni legjobbjával, minden idők negyedik legjobb teljesítményével diadalmaskodott.



Ezen kívül világcsúcsot úszott az Energy Standard Siobhan Haughey, Permille Blume, Femke Heemskerk, Sarah Sjöström összeállítású 4x100 méteres női gyorsváltója, mivel azonban nem egy nemzetbeli versenyzők úsztak a stafétában, a 3:52.82 perces idő csak nem hivatalos rekord.



Az ISL-sorozatban egy fordulóban egyszerre négy csapat küzd egymással. A lebonyolítás szerint minden csapatban 12-12 férfi és női úszó vehet részt egy viadalon, de két-két további versenyző is bevethető váltókban. Egy számban klubonként két úszó versenyez, a helyezések alapján pontokat kapnak a csapatok, így alakul ki a végső sorrend.



Az egyéni számokban 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot lehet szerezni alapvetően - ugyanakkor ha valaki bizonyos előnnyel nyer, akkor pontokat rabolhat a többiektől -, míg a váltók dupla szorzóval járnak. Az úgynevezett csillagszóró futamban pedig - amelyben az 50 méter gyorsot egymás után háromszor kell leúszniuk a versenyzőknek, de mindegyik végén feleződik a mezőny - akár triplázni is lehet.



A sorozat második szezonja a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvételével a Duna Arénában zajlik. A Magyarországra érkező sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kell élniük. Tíz fordulót rendeztek az alapszakaszban, az elődöntők után a fináléra jövő hétvégén kerül sor.

Borítókép: Facebook.com/ Kapás Boglárka