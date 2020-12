Kapás Boglárka ismét egy nemes ügy mellé állt. Ezúttal a az I. Sz. Bókay Gyermekklinikát támogatja, amely Magyarország első, Európa negyedik legrégibb csecsemőket és gyermekeket ellátó fekvőbeteg intézménye.

A Bókay Gyermekklinikáért Alapítványt 2011-ben hozta létre a klinika négy vezető gyermekorvosa. Céljuk az alapítvány létrehozatalával az volt, hogy az I. Sz. Bókay Gyermekklinika gyermek-, szülő- és munkatársbarát, modern, gyógyító intézetté váljon, a klinika nagy múltjához hűen.

Az úszónő most a klinika fejlődéséhez szeretne segítséget nyújtani azzal, hogy az idei ISL (Nemzetközi Úszóliga) versenyen viselt pólóját licitre bocsátja. A pólóra mindössze egy napig, december 23-án este 9 óráig lehet ajánlatot tenni Facebook posztja alatt.

Kapás Boglárka szép eredményt ért el a Nemzetközi Úszóliga versenyén, és azóta az ob-n is remekelt.

Legjobb magyarként Kapás Boglárka 400 méter gyorson a harmadik lett a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga első elődöntőjének szombati nyitónapján. Ugyanebben a számban csapattársa, Késely Ajna a negyedik helyen zárt. A címvédő, és most is élen álló Energy Standarban Jakabos Zsuzsanna 400 méter gyorson és 200 méter háton is hatodik lett.