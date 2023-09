A 30 éves sportoló a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban többször, főként mentálisan került hullámvölgybe, ilyenkor azonban edzője, Virth Balázs rendszeresen a jó döntés felé tereli.

"Az is egy lehetőség lenne, hogy holnap befejezem, de az egyszerűen nem hozzám való. Szeretném szépen lezárni a dolgokat, persze jó lenne egy olimpián, de nyilván ez sem kötelező. Nem akarok egy világbajnoki tizenharmadik hellyel visszavonulni, az utolsó versenyemen szeretnék száztíz százalékot kiadni magamból" - nyilatkozott Kapás, aki nyáron a fukuokai vb-n nem jutott döntőbe 200 méter pillangón, abban a számban, amelyben 2019-ben Kvangdzsuban aranyérmet nyert.



Hozzátette, egy hónappal a vb előtt a római nemzetközi versenyen egy másodperccel jobbat úszott, ezért biztos benne, hogy Fukuokában nem jött ki belőle a maximum.

A tapasztalt úszó - aki a 2016-os, riói olimpián bronzérmes volt 800 méter gyorson - kifejtette, karrierje ezen szakaszában már másképpen fog készülni a versenyekre:

"Korábban mindig magasabb célokat tűztem ki magam elé, mint ami reális, és ezeket többször sikerült is elérnem, így lettem olyan úszó, amilyen. Most megváltoztatom a hozzáállásomat, szeretnék olyan célt találni, ami motivál, de nem lehetetlen. Ilyen lehet például egy olimpiai döntő, ami gyönyörű dolog lenne, és nem is elérhetetlen." - fogalmazott.

Kapás megjegyezte, a téli versenyidőszakban ha jól érzi magát a vízben, de esetleg továbbra sincs meg az olimpiai induláshoz szükséges ideje, akkor biztosan folytatni fogja, amennyiben pedig kiharcolja a párizsi indulást, akkor meg azért megy majd tovább.

Borítókép: Istvan Derencsenyi/Getty Images