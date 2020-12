Ahogy sokaknak, úgy Kapás Boglárkának sem feltétlen úgy telt az éve, ahogy az előre eltervezte. Az úszó ennek ellenére nem csügged, szerinte ugyanis ez az év megmutatta, mindig van miért hálásnak lenni.



A világbajnokkal sok minden történt ebben az évben. Tavasszal az első sportolók közt volt, aki elkapta a koronavírust. Felépülése után az uszodák bezárása miatt otthon edzett, de így is jó formában tért vissza. A szezonban részt vett a Négy Nemzet Úszóversenyen, a New York Breakers színeiben pedig az ISL keretein belül is medencébe ugrott. A hazai bajnokságon ugyanakkor nem tudott rajthoz állni az összes számban, amiben szeretett volna, mivel autoimmun betegsége miatt rosszul lett. Innen sem távozott azonban keserű szájízzel, hiszen a 400 vegyesen már ismét tudott versenyezni, ha pedig már ott volt, meg is nyerte ezt a számot.



Boginak a magánéletben is volt oka az örömre, a nyár folyamán a szintén úszó Telegdy Ádám megkérte a kezét.





Ezek mellett egy új szerepben is kipróbálhatta magát. Edzőjével Virth Balázzsal egy reklámfilmben szerepeltek közösen.



Az úszó közösségi oldalán egy rövid írással zárta le az idei évét, amihez számos képet is válogatott 2020-ból.



„Ha pár szóban össze kéne foglalnom: ne felejtsetek el hálásnak lenni azért, amitek van! Mindenkinek nehéz volt ez az év, emiatt könnyen elfelejtjük a magától értetődő dolgokat. Én például nagyon hálás vagyok, hogy a legszuperebb emberek vesznek körül, akikre bármikor számíthatok! Nekik köszönhetően nem vesztettem el a hitem egy pillanatra sem, sőt úgy érzem sokat erősödtem ebben az évben! – fejtette ki gondolatait.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images