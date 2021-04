Kapás Boglárka nem csak a vízben állja meg a helyét, a konyhában is világbajnoki produkcióval rukkol elő.



A múlt héten még a magyar bajnokságon remeklő úszó már szombaton ráhangolódott az ünnepre, és életében először kalácssütésre vállalkozott.



A hagyományos ünnepi ételt Bogi különleges csavarral készítette el. A mascarponés-csokis finomság nemcsak gluténmentes lett, hanem vegán is. Az elkészült süteményt a világbajnok büszkén mutatta meg rajongóinak, akiknek a körében osztatlan sikert aratott a fotó.

Bár mindenki dicsérte az elkészült remeket, azért mókás kommentek is akadtak. Az egyik szurkoló elsőként azt hitte, Bogi csirkét sütött, míg a sportoló vőlegénye, Telegdy Ádám viccesen megjegyezte, reméli párja hagy neki is az édességből, és nem falja be az egészet.



A pihenő minden bizonnyal jól telt Kapás számára, akire ebben az évben még nagy feladatok várnak. Alig egy hónap múlva a hazai Európa-bajnokságon ugrik medencébe, nyáron pedig a tokiói olimpián teheti fel a pontot az i-re.



Borítókép: Instagram.com/Boglarkapas