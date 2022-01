Jakabos Zsuzsanna szabadidejében szívesen áll modellt barátnőjének, a közös munkából pedig gyönyörű alkotások készülnek.



Az Európa-bajnok úszó kemény szezont zárt 2021-ben. A sportoló a hazai rendezésű Eb és a tokiói olimpia után sem állt le, és minden alkalmat megragadott a versenyzésre. A számos világkupa forduló mellett a rövidpályás kontinenstornán és a szintén 25 méteres medencében zajló világbajnokságon is rajthoz állt. Utóbbin négy számban is döntőzött.



A 2022-es versenynaptárt elnézve idén sem lesz könnyű dolga, mivel nagypályás- Európa-bajnokság és világbajnokság is van a kínálatban.



Tavalyi évértékelőjében azonban arról írt, nem bánja a sűrű programot, mert szeret minden lehetőséget megragadni a versenyzésre, az emlékek- és a barátok gyűjtésére. Élményeit gyakran képeken is megörökíti, de olyan is akad, hogy nem egy különleges helyszínről, vagy versenyről tesz ki képes beszámolót követőinek, hanem egy másik oldalát mutatja meg a fotók segítségével.









A Panamy művésznévre hallgató fotós barátnője gyakran készít róla fotókat, melyet az úszó előszeretettel oszt meg közösségi oldalán. Ezúttal egy olyan képet mutatott meg követőinek, amin egy különleges, a tökéletes alakját jól kihangsúlyozó ruhát visel. A nem mindennapi felsőrész még jobban kiemeli sportos alkatát, a lágy smink pedig gyönyörűen keretezi arcát.

A gyönyörű kép a rajongói közt is nagy sikert aratott, közösségi oldalain már közel 15 000-en lájkolták, és rengeteg dicsérő kommentet is hagytak a fotó alatt.

