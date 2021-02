Hosszú Katinka téli alapozása alatt élményeket is gyűjt.



A háromszoros olimpiai bajnok úszó jelenleg Dubaiban edzőtáborozik. A sportoló a kemény edzések mellett a pihenésre és a feltöltődésre is szán időt, a legjobb pillanatait pedig rajongóival is megosztja közösségi oldalán keresztül. Legutóbb egy bikinis fotón mutatta meg tökéletes alakját, most pedig az örökítette meg, ahogy egy delfinnel úszik.

A tokiói olimpiára készülő bajnok a posztjához azt írta, szerinte nagyon hasonlítanak. A leírásból az nem derül ki, hogy melyikük szelte át gyorsabban medencét, de ahogy elnézzük mindkettejük örült a rögtönzött edzésnek.

