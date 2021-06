Horváth Dávid olimpiai B-szintet úszott 200 m mellen a Tüskeuszodában zajló Budapest Open harmadik napján.

Ezzel az eredménnyel kiszoríthatja a tokiói csapatból az ugyancsak B-szintes Kutasi Mátét. Utóbbi eddig 2:12.07 perccel szerepelt a tokiói aspiránsok között, Horváth viszont pénteken 2:11.65-tel nyert.

"Készültünk erre a versenyre, kicsit könnyítettünk is, de nem gondoltam volna, hogy sikerül ilyen kiváló időt úsznom. A száz is jól sikerült, de a kétszáz még jobban" - idézte a szövetség beszámolója a korábbi junior vb-ezüstérmest.



A nőknél ugyanebben a számban Halmai Petra végzett az élen 2:26.57-tel, amivel önmagát is meglepte, mert könnyedén, lazán úszva érte el ezt az időt, és így sem járt messze a 2:25.52-es az A-szinttől.



Budapest Open, 3. nap - a győztesek:

férfiak:

100 m gyors: Németh Nándor (BVSC-Zugló) 49.18 mp

200 m hát: Jászó Ádám (Pécsi SN) 1:59.98 p

200 m mell: Horváth Dávid (Kőbánya SC) 2:11.65 p

400 m vegyes: Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 4:14.61 p

nők:

100 m gyors: Gyurinovics Fanni (Vasas) 55.02 mp

200 m hát: Burián Katalin (BVSC-Zugló) 2:08.71 p

200 m mell: Halmai Petra (Kaposvári SI) 2:26.57 p

400 m vegyes: Késely Ajna (Kőbánya SC) 4:48.23 p

4x100 m gyorsváltó: Szegedi ÚE 3:52.77 p

