Pap Bianka a negyedik helyen végzett szombaton 100 méteres gyorsúszásban a tokiói paralimpián.

Az S10-es kategória magyar indulója a Tokiói Vizes Központban délelőtt 1:01.46 perccel megnyerte az első előfutamot, és másodikként jutott az esti fináléba. A kanadai Aurélie Rivard 58.60 másodperccel világcsúcsot úszott, mögötte viszont öten 1:02-n belül értek célba, ami komoly küzdelmet vetített előre az ezüst- és bronzéremért.



Pap - akinek gyerekkori síbaleset miatt nem fejlődött ki rendesen az egyik sípcsontja - csütörtökön 100 m mellen, amit ő bemelegítésnek tekintett, a hetedik helyen végzett, ezúttal viszont már komolyabb reményei voltak. A magyar úszó a vetélytársakhoz képest lassabban kezdett, de így is javított délelőtti idején, az 1:00.80 perces eredményével azonban éppen lemaradt a dobogóról, negyedik lett.



Rivard 58.14 másodperces újabb világcsúccsal győzött, őt két holland, Chantalle Zijderveld és Lisa Kruger követte 1:00.23-mal és 1:00.68-cal.



"Ha egy picit hosszabb a medence, még az ezüst is meglehetett volna, de nem vagyok egyáltalán csalódott, mert javítottam az egyéni csúcsomon, és ez volt az elsődleges célunk 100 méter gyorson. Most már jöhetnek az erősebb számaim" - mondta Pap Bianka.



Száraz Evelin (S6) - akinek központi idegrendszeri sérülése van - 100 méter mellen az első előfutamban úszott délelőtt, melyben negyedikként ért célba, és 1:42.02 perces eredménye a hatodik legjobb volt. Az esti döntőben javított idején, és 1:41.19-cel hatodik lett.

A törpe növésű Iván Bence (S6) ugyancsak 100 méter mellen a futamában a hetedik, összesítésben pedig a 13. helyen végzett 1:28.54 perccel.

Borítókép: Facebook.com/MÚSZ