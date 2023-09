A szezonzáró viadalon Fábián végig az élbolyban haladt, s bár a mezőnyön kívül induló ausztrál Moesha Johnson csapott rá elsőként a célban lévő panelre, a hivatalos kupahelyezésekre hajtók közül csak a német Lea Boy volt picit gyorsabb a magyar indulónál.

Mivel Bridi Fábiántól három másodperccel elmaradva csak negyedik lett, a magyar versenyző úgy nyerte meg az összetettet, hogy olasz riválishoz képest eggyel kevesebb versenyen indult. A barcelonai viadal másik magyarja, Olasz Anna kilencedik lett.

"Ez volt a terv, hogy meglegyen az összetett, és hát győzni is szerettem volna, de ez most nem sikerült: az ausztrál messze volt, azt persze sajnálom, hogy a német most megelőzött, szimplán keresztbeúszva elém vágott, ennek a kivédését még gyakorolni kell" - tekintett vissza a történtekre Fábián Bettina.



"Egyértelmű volt, hogy figyelek Bridire, de igazából végig mögöttem volt, és így biztos lehettem az összetett győzelemben a végén, mert azt tudtam, hogy a hajrában garantáltan gyorsabb vagyok. Összességében nagyon jól éreztem magam a vízben, nem volt hatalmas tempó, de azért lassúnak sem mondanám. Élveztem az úszást, ami azért jó hír, mert nemrég négy napig betegeskedtem".

Fábián jövő héten még a korfui junior Eb-n is vízbe ugrik.

Borítókép: LEN