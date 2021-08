Kapás Boglárka egy negyedik hellyel járult hozzá a magyar csapat tokiói sikeréhez. Az úszó a koronavírussal kapcsolatos szabályozások miatt nem sokkal versenyszáma után hazatért, itthon azonban elárult néhány kulisszatitkot a Magyarock Youtube-csatornájának.



A 200 méteres pillangóúszás női mezőnyében döntős versenyző arról mesélt, mi az, ami nélkül nem indult volna el Tokióba.



Bogi mesélt az arcápolási praktikáiról, és arról is melyek azok a zenék, amikkel ráhangolódik egy-egy versenyre. Mesélt a gyerekkori plüssjátékáról, és azt is elárulta, hány úszódressz kerül a táskájába általában.



Ezen kívül szóba került ételérzékenysége is. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, mivel sosem tudja, hogy lesz-e a számára is fogyasztható étel, mindig alaposan felkészül. Megmutatta, melyik az az édesség amiből egy nagyobb mennyiséget pakolt be a bőröndjébe biztos ami biztos alapon.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás