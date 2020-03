A vizes sportokat tömörítő európai szövetség (LEN) elhalasztotta a budapesti kontinensviadalt.

A LEN pénteki közleménye szerint az úszók, szinkronúszók, nyíltvízi úszók és műugrók május 11-24-re tervezett versenyét augusztus 17. és 30. között rendeznék meg.



Paolo Barelli, a LEN elnöke jelezte, a magyarországi szervezőkkel megállapodtak, május végén, június elején tárgyalnak arról, hogy az új időpontban sor kerülhet-e az eseményre.

2020 #European Aquatics Championships POSTPONED. #Swimming #Diving #Openwater #Artisticswimming President Paolo BARELLI said: “After consulting with our stakeholders, we’ve set a tentative date for the championships, 17-30 August” ... more here ... https://t.co/IH1z9RfUrU pic.twitter.com/w6gUsQ24sd