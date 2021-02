Kábítószer csempészet és terjesztés miatt letartoztatták az ausztrálok egykori olimpiai érmes úszóját, Scott Millert.



A 45 éves pillangóspecialistát - aki az 1996-os atlantai olimpián egy ezüst-, és egy bronzérmet nyert – Sydney egyik külvárosában rohanta le a rendőrség.



A hatóság egy 1,6 millió dollár értékű, gyertyákba rejtett kábítószer szállítmány után nyomozott, amikor kiderült valószínűleg az egykori sportoló a feje annak a drogbandának, akik Új-Dél-Walesbe szállítottak nagy mennyiségű metamfetamint.

DEVELOPING: Police have just arrested Scott Miller.



The Olympic swimmer has been arrested for alleged involvement in "the commercial supply of more than $2 million worth of ice."



For the latest: https://t.co/0TE8EPk33Y @em_partridge #9News pic.twitter.com/j4OG76ffql